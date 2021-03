Mama’s Club Ravenna. Domenica 21 marzo il concorso letterario Scripta Mama’s chiude la serie in tv

Domenica 21 marzo, alle 18, su RSEradioweb Ravenna si conclude, per ora, la serie in tv Mama’S Room del Mama’s Club con Scripta Mama’s il mitico concorso letterario.

““Quando si cominciò a pensare a un “concorso letterario” da organizzare…”.Queste le parole con le quali si aprirà la prossima puntata degli incontri in rete “Mama’S Room”, nell’introduzione videoregistrata della prima serata di drammatizzazione dei raccolti prescelti nel primo concorso. Era il 2004! Alle quattro edizioni che seguirono fino alla stagione 2012-2013 (con qualche intervallo), parteciparono decine e decine di scrittori improvvisati o già esperti, tutti uniti nel sogno, forse di tanti di noi, di dare luce a quel piccolo o grande racconto che da tempo attende, nel buio di un cassetto, di rivedere la luce ed offrirsi alla lettura di volenterosi lettori. Per il solo premio di una pubblica, qualificata lettura, le buste con i racconti brevi si accumularono tra la posta del Mama’s per poi essere letti, scelti, proposti da bravi lettori e “premiati” anche con la pubblicazione in un volume tuttora disponibile. Nella puntata che va in onda Domenica 21 vi sarà l’opportunità di rivedere e risentire alcuni di quei racconti sia letti in diretta, sia riproposti dagli originali lettori con video tratti dalla videoteca del Mama’s. Sarà inoltre l’occasione per salutare ancora idealmente alcuni protagonisti di quelle performance, amici che ci hanno lasciato…che ci hanno lasciato un ricordo indelebile della loro passione, della loro amicizia, del loro talento. Forever. Lo racconteranno Riccardo Zoffoli, Pierluigi Taratull, Paolo Cavassini” riporta la nota del Mama’s Club.

