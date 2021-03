Domenica 21 marzo, a Ravenna, in Piazza Kennedy, s’è tenuta una manifestazione comprendente genitori, insegnanti e studenti tutti fortemente contrari alla chiusura delle scuole causa pandemia Covid-19. La Rete nazionale per la scuola in presenza, organizzatrice dell’evento, ha visto l’adesione di tante associazioni in tutto il Paese. La rete nazionale è mossa dall’idea che la scuola sia un servizio essenziale e che la salute dei bambini sia fortemente a rischio causa le attuali normative vigenti.

Diverse associazioni e comitati stanno protestando ogni domenica nelle ultime settimane contro la chiusura delle scuole in presenza e in merito alla didattica a distanza, ritenuto un metodo alienante e molto dannoso sulla lunga distanza per i bambini.

Foto 3 di 4







Il comitato Priorità alla scuola, tra i sostenitori della protesta in Piazza Kennedy (una delle tantissime avvenuta nelle piazze italiane), appoggia lo sciopero Cobas in programma il 26 marzo, prevedendo la conseguente sospensione della Dad per coloro che aderiscono. I manifestanti chiedono a gran voce che vengano riaperte le scuole e che sia impostato con massima urgenza un piano straordinario che consenta la loro apertura.