Proseguono i lavori per la riqualificazione delle mura cittadine di Ravenna. A metà febbraio è iniziato l’intervento nel tratto murario tra Porta Gaza e il Torrione dei Preti, con interventi di consolidamento.

Dopo la rimozione delle erbe infestanti, di arbusti e alberi, lungo il tratto di mura di via Mura di Porta Gaza, alle spalle del Monumento commemorativo Ponte degli Allocchi, i lavori proseguono con il consolidamento delle mura che presentavano lesioni e cedimenti e con la ricostruzione delle parti crollate.

I lavori prevedono anche il restauro degli elementi decorativi e murari e la messa in sicurezza della parete.

In questi giorni la ditta incaricata sta procedendo con iniezioni di calce idraulica nelle fondazioni per riempire gli spazi vuoti. Saranno eseguiti chiodature e tiranti che consentiranno di riportare la struttura allo stato di continuità iniziale oltre ad aggiungere rinforzi laddove necessari.

Una volta terminato l’intervento strutturale di consolidamento, si potrà procedere al restauro delle parti decorative e della muratura attraverso impacchi di sostanze pulenti, rimozione di incrostazioni, trattamenti anticorrosivi. L’intervento ammonta a circa 60mila euro.

“L’intervento sulle mura di via Porta Gaza rientra tra i lavori messi in campo dall’amministrazione comunale per riqualificare le mura cittadine – ha affermato l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani –. Si tratta del generale progetto di riqualificazione della cinta muraria cittadina e del patrimonio storico di Ravenna, iniziato nel 2007, e che sarà portato avanti anche nei prossimi anni”.