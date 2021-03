Omicidio Ilenia Fabbri. Barbieri confessa altri due tentativi di uccidere la donna, prima del 6 febbraio

Si aggrava pesantemente la posizione di Claudio Nanni, 54 anni, faentino, nella vicenda del femminicidio per procura della ex moglie Ilenia Fabbri, 46 anni, avvenuto a Faenza all’alba del 6 febbraio 2021. Questa mattina 22 marzo, Nanni è stato portato in Questura a Ravenna per un nuovo interrogatorio ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. La notizia è riportata dall’Ansa Emilia-Romagna.

Il TG3 nell’edizione della serata ha riferito poi di un nuovo interrogatorio anche per il killer reo confesso del delitto, il 53enne Pierluigi Barbieri alias ‘lo Zingaro’, di origine cervese ma domiciliato nel Reggiano. L’uomo avrebbe confessato che prima del tentativo del 6 febbraio, fra settembre e la fine di ottobre fra lui e Nanni erano stati messi a punto altri due tentativi di uccidere Ilenia. Entrambi andati a vuoto. Nel primo caso Barbieri pare si fosse già introdotto nella casa della donna ma non l’avrebbe trovata. Così Ilenia in quella occasione si sarebbe salvata per caso. Secondo Barbieri, egli avrebbe dovuto uccidere la donna e farne sparire il corpo in una buca già scavata dal Nanni, cospargendone i resti di acido.

Il secondo tentativo a fine ottobre aveva le stesse caratteristiche del tentativo poi purtroppo riuscito il 6 febbraio, ma in quella occasione Barbieri non avrebbe visto passare l’auto di Nanni e non sarebbe entrato in azione.

Infine, a quanto riferisce il TG3, Barbieri a supporto delle sue deposizioni avrebbe fatto ritrovare agli inquirenti ai margini dell’autostrada anche un martello con il quale il 6 febbraio avrebbe colpito Ilenia prima di ucciderla con il taglio che le ha reciso la gola.

Pierluigi Barbieri ha confessato che per quel delitto Nanni gli avrebbe promesso 20 mila euro e un’auto. L’ex marito continua a sostenere la sua versione dei fatti, secondo cui il Barbieri avrebbe solo dovuto spaventare la donna, ma non ucciderla.