Questa mattina 22 marzo, Claudio Nanni, l’uomo accusato di essere il mandate dell’omicidio della ex moglie Ilenia Fabbri, sgozzata il 6 febbraio scorso nell’abitazione di Faenza è stato portato in Questura a Ravenna.

Durante l’interrogatorio, chiesto dalla Procura di Ravenna, l’uomo, in carcere da una ventina di giorni con l’accusa di essere il mandante dell’omicidio della ex moglie, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La notizia è riportata dall’Ansa Emilia Romagna

Nei giorni scorsi, sempre in Questura era stato interrogato il 53enne Pierluigi Barbieri alias ‘lo Zingaro’, di origine cervese ma domiciliato nel Reggiano, sicario reo confesso della donna il quale aveva ribadito la confessione piena resa già davanti il Gip.

L’ avvocato Guido Maffuccini difensore di Claudio Nanni