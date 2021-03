Ravenna Teatro ricorda l’amico Gianni Plazzi. I funerali si terranno mercoledì 24 marzo

La cultura ravennate piange Gianni Plazzi scomparso sabato 20 marzo, all’età di 85 anni, per un malore. Dopo la sua vita professionale di bancario, Plazzi si era dedicato alla sua grande passione, il teatro. Importanti le sue collaborazioni con Romeo Castellucci e la Socìetas Raffello Sanzio e con il Teatro delle Albe. Ecco il ricordo di Gianni Plazzi comparso sulla pagina Facebook di Ravenna Teatro e le parole del Sindaco.

PER GIANNI PLAZZI

Il nostro Catone ci ha lasciati. Il sorprendente Gianni-Catone, che davanti alla tomba di Dante, nell’estate 2019, si mostrava inerme e fiero davanti agli spettatori, esortandoli a purificarsi col “giunco schietto” prima di affrontare la salita della montagna del Purgatorio, ci ha lasciati in questo passaggio di primavera. Da tanti anni camminavamo insieme, dalle origini delle Albe, e anche prima, quando una sintonia profonda legò dei teatranti ventenni al pittore “prestato alla banca”, come diceva lui con sofferta ironia. Al pittore chiedemmo di segnare le scene e i costumi dei nostri primi spettacoli, e poi di fare da guida nella non-scuola, e infine assunse i panni dell’attore sul palco del teatro Valle a Roma, in un nostro spettacolo degli anni Novanta che, ispirato ad Aristofane, portava il titolo anticipatore di All’inferno!

Anticipatore perché quella fu per Gianni la prima discesa agli inferi della scena, continuata poi per un quindicennio con la Socìetas Raffaello Sanzio. E proprio per un nuovo “inferno”, questa volta dantesco, gli abbiamo chiesto nel 2017 di impersonare la figura di Cavalcante Cavalcanti, da lui disegnata con commovente fragilità, con la sua voce di vetro. Ci eravamo promessi di chiudere il cerchio con una sua nuova “apparizione” nel Paradiso, e per lui pensavamo a San Pietro che interroga Dante: “Dì, buon cristiano, fatti manifesto / fede, che è?”

Nella fede che gli apparteneva, Gianni avrebbe dentro di sé risposto come Dante: “fede è sostanza di cose sperate / e argomento delle non parventi”. La morte è sempre un passaggio verso la dimensione delle “cose non parventi”, l’invisibile che non appare, e che tutti attende. L’invisibile che, a tratti, come queste prime gemme di primavera, come in un lampo, si manifesta in forma di misterioso Amore, capace di muovere “il sole e le altre stelle”.

Il cordoglio del sindaco di Ravenna Michele de Pascale

“Apprendo con grande tristezza la notizia della scomparsa di Gianni Plazzi, straordinario attore di teatro, artista eclettico di grande talento, protagonista della cultura ravennate. Lo ricordiamo nella sua più recente ed eccezionale interpretazione di Catone nell’incipit del Purgatorio del Teatro delle Albe, al fianco di Ermanna Montanari e Marco Martinelli. Il mio cordoglio e dell’Amministrazione comunale giungano alla sua famiglia e ai suoi cari”.

I funerali di Gianni Plazzi saranno celebrati mercoledì 24 marzo alle 14.15.