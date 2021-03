Sant’Agata sul Santerno. Sindaco Emiliani riceve il comandante provinciale dei Carabinieri De Donno

Lunedì 22 marzo il colonnello Marco De Donno, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna, è stato ricevuto in municipio a Sant’Agata sul Santerno dal sindaco Enea Emiliani.

Il colonnello era accompagnato dal maresciallo Alessandro Paparelli, comandante della stazione dei Carabinieri di Sant’Agata sul Santerno.

Per l’Amministrazione è stata l’occasione per illustrare la situazione istituzionale e sociale del territorio, nonché confrontarsi sulle azioni per il contrasto dell’illegalità e per il mantenimento dell’ordine pubblico, anche nel contesto della pandemia.