Scoperti 8 lavoratori in “nero” in alcune strutture turistiche della riviera: fioccano sanzioni per 28mila euro

Nell’ambito di una operazione di contrasto al lavoro nero ed allo sfruttamento del lavoro minorile, il personale dell’Ispettorato del Lavoro di Ravenna ha intercettato 8 lavoratori completamente in “nero”.

Dagli accertamenti, che hanno interessato alcune strutture turistiche e di animazione della riviera, gli ispettori hanno scoperto che l’occupazione irregolare interessava anche 3 lavoratori adolescenti (di età compresa tra i 16 e i 18 anni). Tutti i lavoratori erano stati adibiti ad attività di promoter turistici e servizi similari.

Nel corso delle ispezioni l’Ispettorato del Lavoro ha potuto constatare che i lavoratori hanno prestato attività lavorative in assenza di ogni contratto di lavoro previsto dalla Legge, anche per periodi che andavano da 1 a 2 mesi. L’occupazione irregolare dei lavoratori minori ha determinato anche la violazione della Sorveglianza Sanitaria, visto che i lavoratori adolescenti non erano stati sottoposti a visita medica pre-assuntiva.

Sono fioccate sanzioni pari a 28 mila euro ed è stata accertata una evasione contributiva pari a circa 13 mila euro.