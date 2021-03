26 marzo sciopero nazionale bus. A Ravenna proclamato anche sciopero aziendale di 4 ore

Da Start Romagna fanno sapere che le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL FNA hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore nella giornata di venerdì 26 marzo. All’origine dell’astensione lavorativa l’esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione, attivate dalle organizzazioni sindacali proclamanti sciopero, nell’ambito del confronto sul rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri”.

Nel bacino di Ravenna si aggiunge uno sciopero aziendale di 4 ore proclamato dalle sigle FILT CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti, UGL e USB che “lamentano il confronto non esaustivo sulla gestione delle prescrizioni anti-pandemiche contenute dei Dpcm e la volontà dell’azienda di ridiscutere l’accordo aziendale sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del 19/02/2018”.

“Nella giornata di venerdì saranno dunque possibili ripercussioni sul normale svolgimento del servizio. Le corse del trasporto pubblico locale e del traghetto saranno comunque garantite dalle ore 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00. Start Romagna si scusa per i possibili disagi” rassicurano da Start. “Ad una analoga precedente iniziativa di sciopero nazionale di 24 ore del 19 marzo 2014 l’adesione allo sciopero era stata, nel bacino di Ravenna, del 38,03%, mentre l’ultima analoga iniziativa di sciopero aziendale, risalente al 1° giugno 2019, aveva registrato un’adesione dell’88,68%”.

LA DICHIARAZIONE DEI SINDACATI RAVENNATI:

“La sicurezza può oggi essere un argomento “usato” per creare incertezze?” domandano FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI UGL USB RAVENNA. “Purtroppo la risposta per Start Romagna spa è … sì! Nonostante il periodo emergenziale possa rendere incomprensibile la posizione aziendale, le OO.SS. FILT CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti, UGL e USB L.P. di Start Romagna spa del bacino di Ravenna sono state costrette a dichiarare uno sciopero di 4 ore che si svolgerà il 26 marzo dalle 17,30 alle 21,30 in concentrazione con quello già proclamato a livello nazionale. Le cause di tale azione sono gli episodi accaduti lo scorso mese di gennaio, quando alcuni autisti del bacino di Ravenna che si trovavano in sosta durante il servizio, ricevettero comunicazione di quarantena obbligatoria da parte della AUSL Romagna per essere stati in contatto stretto con un collega risultato positivo al Covid-19″.

“Gli autisti – avanzano le sigle sindacali ravennati – che immediatamente avvisarono i loro superiori per tornare a casa in isolamento, ricevettero invece l’ordine di riprendere il servizio di guida e terminare il turno, per poi solo al termine del servizio adempiere alla disposizione dell’Autorità sanitaria. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di Start Romagna che, venuti a conoscenza dell’accaduto, chiesero un incontro urgente con la Direzione aziendale, assistiti dalle organizzazioni sindacali, l’Azienda rispose concedendo l’incontro, ma escludendo le associazioni sindacali. Successivamente, nei due giorni a seguire, la Direzione di Start Romagna spa formalizzò la presunta scadenza dell’accordo organizzativo necessario nelle relazioni tra R.L.S. e azienda, dichiarandone unilateralmente la immediata decadenza”.

“La Direzione, inoltre, chiese la nomina di tre nuovi Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza per i tre bacini, riducendone di fatto il numero a meno della metà di quelli esistenti. Ancora oggi a due mesi dall’accadimento dei fatti e dopo i due incontri previsti dalle procedure di raffreddamento, uno dei quali in sede Prefettizia, la Direzione di Start Romagna spa non ha completamente affrontato gli accadimenti da noi contestati, pur ammettendo che tali accadimenti si sono effettivamente verificati e che le disposizioni aziendali impartite agli autisti in quarantena furono sbagliate, ma senza responsabilità. Le OO.SS. ritengono inoltre la supposta decadenza dell’accordo, il tentativo di mettere in soggezione i rappresentanti dei lavoratori, cosa che dovrà necessariamente essere chiarita. Per queste motivazioni, pur consapevoli delle difficoltà e del disagio che si potrebbero creare, è necessario mantenere il livello di sicurezza del trasporto pubblico per gli utenti e operatori” concludono i sindacati.

Il commento di Ferrero (FdI)

“Apprendo dagli organi di stampa che il 26 marzo prossimo, a Ravenna, i dipendenti di Start Romagna, l’azienda dei trasporti pubblici saranno in sciopero per alcune ore – scrive Alberto Ferrero, Portavoce Prov. Fratelli d’Italia. – Leggendo sempre dalla stampa, sembrerebbe che fra le motivazioni che avrebbero portato a scioperare ci sarebbe un fatto avvenuto in gennaio, vale a dire che dopo il contatto con un positivo e la richiesta da parte dell’azienda sanitaria locale di fare andare immediatamente in quarantena un certo numero di autisti, l’azienda, contravvenendo a questa richiesta, avrebbe negato ai suddetti autisti di eseguire tali richieste, stabilendo, invece che finissero il turno. Mi auguro che di quegli autisti nessuno si fosse contagiato e la cosa, oggi, sarebbe facilmente verificabile, tuttavia in quella circostanza, la direttiva aziendale ha potenzialmente messo a rischio di contagio centinaia e forse migliaia di persone, ignare utenti dei mezzi pubblici. In una situazione come quella attuale in cui le scuole vengono chiuse per evitare contagi, causando non poche difficoltà ai genitori costretti a barcamenarsi per garantire ai figli piccoli, in età scolare, una presenza a casa; in una situazione in cui non ci si può muovere neanche di qualche chilometro per farsi una passeggiata all’aria aperta, che sarebbe ben più salutare che restare al chiuso, poiché siamo in zona rossa; in una situazione in cui le regole restrittive impongono tutta una serie di comportamenti, venire a sapere di un fatto del genere, indubbiamente desta molte perplessità”.