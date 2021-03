Anche Italia Nostra e Legambiente Ravenna al presidio per la vicenda Berkan B il 24 e 25 marzo al tribunale di Ravenna

Legambiente e Italia Nostra di Ravenna annunciano che saranno presenti le mattine di mercoledì 24 marzo e giovedì 25 marzo al presidio promosso dal Collettivo Autonomo Ravennate in concomitanza con l’udienza preliminare relativa allo sversamento di idrocarburi nella pialassa Piomboni, per mancata rimozione e bonifica del relitto Berkan B. Le associazioni erano già intervenute insieme a diverse sigle affinché si dichiarasse lo stato di emergenza ambientale con possibile nomina di un commissario straordinario per la rapida rimozione dei relitti, 5 nel complesso del “Cimitero delle Navi”, e bonifica dei siti.

“Quello che è accaduto nel porto di Ravenna rappresenta un grave caso di malagestione che non doveva accadere e che non deve accadere in futuro. Un’ulteriore pressione ambientale in un habitat già sottoposto a numerose criticità” commentano le associazioni. “Ci auguriamo quindi che in sede di udienza preliminare si faccia chiarezza sulle indagini avviate sottoponendo i vari attori alle proprie responsabilità e soprattutto nella speranza che il quadro possa essere meglio chiarito in funzione dell’urgenza della rimozione del relitto Berkan B e degli altri presenti”.

Il presidio – si precisa – si terrà con un numero contenuto di partecipanti e nel pieno rispetto delle normative per limitare la diffusione da Sars-CoV-2.

Il 25 marzo è prevista in Tribunale a Ravenna l’udienza preliminare che deciderà sul rinvio a giudizio o meno per gli indagati del procedimento penale per il caso Berkan B. Chiamati in causa sono i vertici di Autorità Portuale: il Presidente Daniele Rossi, il segretario generale Paolo Ferrandino e il dirigente amministrativo Fabio Maletti. Il relitto della Berkan B si è spezzato in due nell’ottobre 2017 e da almeno due anni – secondo le associazioni ambientaliste – “sta sversando idrocarburi pesanti nelle acque del Porto di Ravenna – Canale dei Piomboni, in continuità idraulica con la Pialassa Piomboni, zona del Parco del Delta del Po, protetta dalle normative italiane ed europee che tutelano l’ambiente.”