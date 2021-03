Assalto al bancomat della Cassa di Risparmio di Ravenna a Lido Adriano, in Viale Virgilio. Intorno alle 4.30-4.45 di martedì 23 marzo con due forti deflagrazioni è stato fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale.

I residenti della zona, svegliati di soprassalto, raccontano di aver udito due “esplosioni impressionanti” a distanza di 30 secondi l’una dall’altra.

Secondo le prime informazioni, dopo l’esplosione i malviventi si sarebbero dati alla fuga su un’auto scura e sarebbero stati intercettati dai Carabinieri, riuscendo però a dileguarsi.

Al momento i carabinieri non rilasciano dichiarazioni. Sono in corso accertamenti anche per stabilire l’ammontare del bottino. Seguiranno maggiori informazioni.