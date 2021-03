Coronavirus a Ravenna: 65 casi con 1.305 tamponi, 10 ricoveri, 312 guariti. 3 i decessi: 1 uomo e 2 donne. In regione indice Rt sceso a 1

INFORMATIVA SUI CASI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 23 MARZO

Nel territorio provinciale di Ravenna si sono registrati oggi 65 casi: si tratta di 32 maschi e 33 femmine; 36 asintomatici e 29 con sintomi; 55 in isolamento domiciliare e 10 ricoverati. Nel dettaglio: 46 da contact tracing; 12 per sintomi; 6 per test volontario; 1 per rientro dall’estero. I tamponi eseguiti sono stati 1.305 per una media di 4,9 tamponi positivi ogni 100. Oggi la Regione ha comunicato 3 decessi: un uomo di 83 anni e due donne di 86 e 92 anni. Dall’inizio della pandemia a Ravenna sono morte per cause legate al Covid 866 persone. Sono state comunicate anche 312 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 24.839. Il dato sulla distribuzione dei casi odierni sul territorio è questo:

27 casi a Ravenna

9 Massa Lombarda

6 Cervia

6 Lugo

3 Faenza

2 Alfonsine

2 Bagnacavallo

2 Bagnara di Romagna

2 Conselice

2 Riolo Terme

1 Castel Bolognese

1 Cotignola

1 Fusignano

1 Russi

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER OGGI 23 MARZO

Su un totale di quasi 36.000 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, sono 1.578 i casi di positività registrati in Emilia Romagna. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è scesa al 4,4%. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 320.632 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di è 43,6 anni.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 73.596 (- 1.150 rispetto a ieri; questo dato dopo molti giorni è in calo).



LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 69.542 (- 1.117; vale quando detto sopra).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 395 (+ 5 rispetto a ieri) così distribuiti: 9 a Piacenza (-1), 25 a Parma (+1), 33 a Reggio Emilia (+1), 77 a Modena (-1), 119 a Bologna (-1), 32 a Imola (-1), 35 a Ferrara (+2), 19 a Ravenna (+2), 10 a Forlì (+1), 7 a Cesena (numero invariato rispetto a ) e 29 a Rimini (+2).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 3.659 (- 38).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite, sono 2.671 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 235.512.

I VACCINATI – Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente oltre 707.500 dosi; oltre 247.000 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 57 nuovi decessi: 1 in provincia di Piacenza (un uomo di 78 anni); 2 nel parmense (due donne, di 66 e 91 anni); 2 nella provincia di Reggio Emilia (entrambe donne, di 74 e 81 anni); 9 nella provincia di Modena (quattro donne di 53, 73 e due di 79 anni; cinque uomini, di 64, 68, 72, 75 e 92 anni); 23 nella provincia di Bologna (9 donne: di 46, 65, 66, 76, 82, 87, due di 88 e una di 90 anni residente a Imola; 14 uomini – di 65, 70, 72, due di 77, di cui uno residente a Imola, 79, due di 81, 82, due di 84, 86, 89 – residente a Imola – e 92 anni); 4 nella provincia di Ferrara (una donna di 61 anni e tre uomini di 79, 86 e 92 anni); 3 in provincia di Ravenna (due donne, di 86 e 92 anni, e un uomo di 83 anni); 12 in provincia di Forlì-Cesena (sei donne, di 74, 78, 79, 83, 84 e 93 anni; sei uomini, rispettivamente di 61, 68, 73, 77, 83 e 94 anni); 1 nel riminese (una donna di 89 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 11.524.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

80.586 a Bologna e Imola (+ 395)

(+ 395) 55.204 a Modena (+ 296)

(+ 296) 39.064 a Reggio Emilia (+ 192)

(+ 192) 30.505 a Rimini (+ 96, di cui 40 sintomatici)

24.839 a Ravenna (+ 65, di cui 29 sintomatici)

21.756 a Parma (+ 187)

(+ 187) 21.363 a Piacenza (+ 80)

(+ 80) 18.728 a Ferrara (+ 101)

(+ 101) 15.853 a Cesena (+ 99, di cui 63 sintomatici)

(+ 99, di cui 63 sintomatici) 12.734 a Forlì (+ 67, di cui 56 sintomatici)

IL COMMENTO DELL’ASSESSORE REGIONALE DONINI: L’INDICE RT È SCESO A 1.0

“La curva dei contagi si sta sostanzialmente stabilizzando, sempre su livelli abbastanza alti – commenta Raffaele Donini – ma il plateau ci sta consegnando una situazione che, per quello che riguarda i casi, si può considerare in alleggerimento”. L’indice Rt, rispetto all’1,18 di venerdì scorso, è sceso circa a 1. “La propensione al contagio sta diminuendo”, sottolinea l’assessore.

Scendono anche i casi su 100 mila abitanti: su base settimanale sono 298,71, è diminuita di 129,03 rispetto alla settimana precedente.

“Resta un valore abbastanza alto”, ammonisce Donini. I ricoveri sono arrivati fino ai 3.702 di ieri, che significa il 57% di occupazione contro un livello di guardia del 40%. I ricoveri in terapia intensiva sono al 51,3%, contro un livello di guardia del 30%.

“È la riprova di quello che purtroppo conosciamo – commenta ancora Donini – Ad una diminuzione di casi non corrisponde immediatamente una diminuzione di ricoveri. Per attendere una diminuzione di ricoveri, e quindi un alleggerimento della pressione sui reparti ospedalieri, occorreranno sicuramente altri giorni, come per il discorso dei decessi”.

Una novantina le Usca operative sul territorio, tra cui alcune tematiche, con 572 medici e un centinaio di infermieri e Oss.