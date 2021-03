È scomparso Massimo Baldini, storico fotografo di Lido Adriano e proprietario dello studio “Foto Max”

È scomparso Massimo Baldini, fotografo molto conosciuto a Lido Adriano e proprietario dello studio “Foto Max” di viale Virgilio. Baldini da tanti anni lottava contro un tumore. A darne notizia su Facebook è il presidente della Pro Loco di Lido Adriano, Gianni De Lorenzo che lo ricorda come “il fotografo della spiaggia”, perché Baldini era solito, in passato, fotografare i bagnanti durante la bella stagione, quando ancora non esistevano gli smartphone.

“Era il fotografo ufficiale della nostra località, presente ad ogni evento e festa organizzata in piazza Vivaldi, ai matrimoni, cresime o battesimi – aggiunge De Lorenzo -, conosciuto da tutti gli abitanti di Lido. Non esercitava più la professione da diversi anni e viveva con la moglie e i due figli a Porto Fuori. Purtroppo da tanto tempo combatteva contro una brutta malattia. Questa mattina con profondo dispiacere ho saputo della sua scomparsa”.

In tantissimi hanno voluto ricordare Baldini lasciando un commento sulle pagine Facebook della Pro Loco e di Lido Adriano.

“È con grandissima tristezza nel cuore – scrive un utente – che apprendo la notizia della scomparsa del nostro amico Massimo Baldini, fondatore dello studio fotografico Foto Max. Max, ci mancherai tantissimo! Le tue foto rimarranno sempre lì a testimoniare tutti i bei momenti trascorsi a Lido Adriano”.