Le minacce non fermano il movimento “no DaD”: dal sindaco con quasi 1.500 firme per la riapertura in sicurezza

“Vi fotograferemo perché tutti sappiano chi sono quelli che portano i contagi”, “Ci ricorderemo delle vostre facce e vi faremo causa, quando i nostri figli si ammaleranno per colpa vostra”. Ma anche vere e proprie minacce di intervenire fisicamente in piazza, alle manifestazioni, per “fare molto più danno che con una semplice denuncia”. È questo l’ordine dei messaggi ingiuriosi e minacciosi indirizzati tramite social ai profili delle organizzatrici e degli organizzatori del movimento che ogni domenica chiede attenzione per il mondo della scuola e protesta contro l’istituzione della DaD.

“Arrivano continuamente – spiega Soheila Soflai Sohee di PaS Ravenna -, ma restano unicamente sul piano virtuale, nessuno in concreto si è mai presentato in piazza. C’è anche chi scrive che i docenti che vanno in piazza andrebbero licenziati, o che dovrebbero arrestarci tutti, non si sa bene in base a cosa. Noi non stiamo facendo niente di male, esercitiamo solo un diritto previsto dalla costituzione, quello di manifestare il nostro dissenso rispetto alle misure decise sulle scuole. Le nostre riunioni sono tutte regolarmente autorizzate, seguiamo tutte le prescrizioni che giustamente ci vengono imposte per il controllo del contagio: distanziamenti, mascherine, niente volantini da passare di mano in mano”.

“Per ora – continua Soflai Sohee – abbiamo deciso di non denunciare gli attacchi e le aggressioni verbali. Crediamo che tutto questo sia più che altro frutto della stanchezza generale per questa situazione, dell’esasperazione da parte di persone che evidentemente, per come si comportano, non sono serene. Ci siamo limitati a bloccare i profili degli “haters” e ad informare la Digos delle minacce ricevute, perché possa vigilare sull’ordinato svolgimento delle manifestazioni. Devo dire che però è piuttosto brutto trovarsi al centro di tutto quest’odio”.

Ravenna per la Scuola, rete spesso identificata come movimento “no Dad”, è di fatto un insieme di realtà che si battono per le scuole aperte e per una scuola migliore: ne fanno parte Priorità alla Scuola Ravenna, Persone Contro la Dad e Arge. Il gruppo non si è fatto intimidire e ha parecchia carne al fuoco per i prossimi giorni.

Intanto, nel pomeriggio di venerdì 26 marzo, c’è in calendario un incontro con il sindaco de Pascale, l’assessora alla scuola del Comune di Ravenna, Ouidad Bakkali, la dottoressa Raffaella Angelini, dell’Igiene Pubblica di Ausl Romagna e, convocata dai rappresentanti del movimento, l’epidemiologa Sara Gandini, il cui studio su Covid e scuole ha ricevuto tanta eco negli scorsi giorni.

Sarà l’occasione per consegnare agli amministratori comunali le firme raccolte in calce alla petizione a favore della riapertura delle scuole che, in appena due settimane stanno volando verso quota 1.500.

Nella mattinata di venerdì 26 marzo invece, è stato indetto lo sciopero della scuola da parte dei Cobas e contestualmente PaS nazionale ha lanciato lo sciopero dalla DaD, rivolto a studenti e famiglie. A Ravenna l’adesione sarà simbolizzata da un piccolo presidio in piazza Kennedy, dalle 10 alle 12, che è stato battezzato “il sit in dei piccoli”.

“Consisterà in una vera e propria simulazione di lezione all’aperto – spiega Soflai Sohee -. Ci saranno più angoli, organizzati da maestre ed educatori volontari, in cui i bambini in piccoli gruppi, distanziati, con le mascherine e con il proprio telo, potranno partecipare ad un’attività in presenza. Ci sarà chi leggerà una favola, chi canterà una canzone o proporrà una filastrocca. Vogliamo dimostrare che si può fare scuola in presenza, in sicurezza, all’aperto. È un’azione concreta”.

Il sit in dei piccoli verrà poi riproposto in piazza ogni domenica, assieme ad un’altra novità: lo “speaker corner”, cioè una sorta di open mic per chiunque vorrà dire la sua, che sostituirà gli interventi pianificati fin qui. “Faremo delle liste – conclude Soflai Sohee – per dare la parola a più persone possibile e stabiliremo solo un tema, “la mia esperienza di DaD”, per far raccontare a studenti e genitori che cosa significa vivere la didattica a distanza”.