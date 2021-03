Politica lughese in lutto per la scomparsa di Primo Costa, coordinatore di FI: “Uomo garbato e appassionato”

Forza Italia è in lutto per la scomparsa di Primo Costa: il coordinatore provinciale Bruno Fantinelli, la vicecoordinatrice provinciale Donatella Donati, il capogruppo in consiglio provinciale Oriano Casadio, il capogruppo di Ravenna Alberto Ancarani e tutto il movimento azzurro, commossi, “sono vicini alla famiglia di Primo Costa, coordinatore comunale di Forza Italia a Lugo che ci ha prematuramente lasciato”.

“Primo è stato una vera roccia di Forza Italia nella città di Lugo dove nel corso della sua attività politica ha ricoperto l’incarico anche di consigliere comunale e di presidente della Consulta di Lugo centro”. Forza Italia “perde un amico e un collega di grande valore di cui continueremo a seguire l’esempio”.

Il cordoglio del Sindaco di Lugo, Davide Ranalli

Anche il Sindaco di Lugo, Davide Ranalli, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, esprime cordoglio per la scomparsa di Primo Costa: “La notizia della scomparsa di Primo Costa, arrivata poco fa, ci sconvolge profondamente. Abbiamo lavorato con lui in questi anni prima in Consiglio Comunale e poi nella Consulta di Lugo Centro. Occasioni in cui abbiamo sempre dialogato e collaborato, pur nella diversità di vedute, per il bene della città e dei suoi cittadini. Un avversario sempre leale e corretto, un uomo garbato e appassionato. In questo momento di dolore, esprimo le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione comunale alla sua famiglia”.

Il cordoglio dell’Amministrazione di Cotignola

La giunta e i consiglieri del gruppo di maggioranza “Insieme per Cotignola” esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del consigliere comunale Primo Costa, deceduto martedì 23 marzo dopo un breve ricovero a causa del Covid.

“Siamo profondamente addolorati per la prematura scomparsa del consigliere comunale Primo Costa – ha dichiarato il sindaco Luca Piovaccari -. In questi due anni abbiamo potuto apprezzarne il grande equilibrio e la grande correttezza istituzionale e umana. Sempre pronto a collaborare e a contribuire all’attività amministrativa, pur sedendo nei banchi della minoranza. Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio a tutta la famiglia e al gruppo consigliare Centro destra per Cotignola”.

“Il Consiglio comunale, così come tante attività istituzionali, da oltre un anno non si svolge di persona a causa del Covid – ha aggiunto il primo cittadino -. Sebbene le sedute si tengano in videoconferenza, questo ovviamente ha limitato gli scambi e i confronti. Tuttavia, Primo Costa si è fatto conoscere e apprezzare fin da subito dall’intero Consiglio, per la sua grande capacità di entrare nel merito delle cose, anteponendo il bene della comunità all’appartenenza politica: una qualità rara che ci mancherà a tutti quanti”.