Ubriaca, si schianta con l’auto e nell’incidente muore il suo cane: 54enne denunciata a Cervia

Serata movimentata per la Polizia Locale di Cervia, che è intervenuta attorno alle 9 di sera di domenica 21 marzo in Via Palazzone per la segnalazione di un incidente stradale che ha coinvolto una auto guidata da una donna di 54 anni.

Gli esiti dell’incidente sono stati tragici, soprattutto per il cane che la donna trasportava a bordo del veicolo. La donna infatti ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro una recinzione, causando l’apertura degli airbag. Gli Agenti che sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del cane che era trasportato sul sedile del passeggero e aveva subito un trauma evidente, dovuto all’impatto con l’airbag.

È stato immediatamente attivato il servizio di reperibilità, che non ha potuto fare altro che recuperare l’animale. La donna invece risultava illesa, ma sotto evidente effetto di alcolici. Gli agenti infatti hanno verificato la presenza nell’alito della donna dell’inconfondibile odore di vino, un forte stato di agitazione e uno stato generale di alterazione per cui la signora non riusciva a orientarsi nel tempo e nello spazio, non ricordando nulla di quanto accaduto o del proprio cane.

Gli Agenti allora hanno deciso in via precauzionale di far intervenire sul posto un’ambulanza del 118, per accertarsi delle condizioni della donna. Tuttavia la signora, che inizialmente è salita sull’ambulanza, ha dato poi in escandescenza anche con i paramedici, rifiutando di essere accompagnata in pronto soccorso. Tra l’altro gli agenti hanno accertato anche che prima di schiantarsi contro la recinzione, la donna aveva urtato anche un veicolo in sosta causando diversi danni.

A questo punto gli agenti hanno deciso di sottoporre la 54enne al test dell’etilometro, ma lei si è rifiutata, continuando a inveire anche contro di loro.

Il personale di polizia ha faticato non poco a calmare la signora, che al termine della serata ha rimediato una denuncia a piede libero per il rifiuto di essersi sottoposta all’etilometro, il ritiro della patente e il fermo del veicolo. Oltre che diversi verbali di accertamento per infrazioni al Codice della Strada per aver provocato l’incidente e un verbale di 533,33 euro per il mancato rispetto delle norme Covid-19 sugli spostamenti.

La Polizia Locale di Cervia ne approfitta per ricordare a tutti di trasportare in modo corretto i propri animali da compagnia a bordo dei veicoli: oltre a essere indispensabile per la sicurezza della guida, in casi come questo potrebbe salvargli la vita.