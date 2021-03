Ravenna. Mozzicone cade sul materasso: principio d’incendio in palazzina di via Augusta Rasponi

Nel pomeriggio del 24 marzo, a Ravenna, al numero 14 di via Augusta Rasponi (traversa di via Maggiore), s’è verificato un principio d’incendio al quarto piano di una palazzina. A bruciare un materasso sul quale è caduto un mozzicone di sigaretta. L’inquilino settantenne, trovato in stato confusionale dai Vigili del Fuoco essendosi addormentato, è stato portato all’ospedale di Ravenna per controlli precauzionali.

Sul luogo dell’incidente è accorsa la Poliza e i sanitari del 118 con ambulanza e mike. I Vigili del Fuoco hanno proceduto alla ventilazione dei locali e confermano che non vi sono stati danni strutturali.