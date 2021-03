Cervia. L’amministrazione comunale chiede al Governo di abbassare i canoni per i piccoli presidi di pesca sportiva

L’amministrazione comunale di Cervia ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e per conoscenza al Presidente della regione Emilia-Romagna la richiesta di abbassare i canoni demaniali per i piccoli presidi di pesca sportiva.

Il Ministero delle Infrastrutture nel 2020 (Decreto Legge 104/2020 art. 100, convertito in L. 126/2020 e Decreto Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture del 01/12/2020) ha stabilito che la misura minima del canone per le concessioni demaniali marittime, comprese anche quelle lacuali e fluviali, è di euro 2.500 annui.

Il canone viene applicato indistintamente a tutte le concessioni, comprese quelle di limitate dimensioni (es. noleggi natanti, scuole vela, ecc.) e/o durata (es. manifestazioni sportive, ricreative, culturali), nonché ai presidi di pesca sportiva. “Questi particolarmente, in alcune realtà territoriali come la nostra, rappresentano un’occasione di socializzazione e un fenomeno di identità storica importante, legato a tradizionali stili di vita, nonché preziose risorse per la tutela ambientale e la salvaguardia di un ecosistema” riporta la nota dell’amministrazione comunale.

La scelta di portare l’importo minimo del canone demaniale a euro 2.500 annui, ugualmente per questi piccoli presidi di dimensioni assai ridotte (inferiori ai 10 mq), presenti anche nel territorio cervese, ha costretto molti concessionari alla rinuncia, riconsegnando i beni alla proprietà.

“Purtroppo questa scelta, che forse a livello ministeriale può apparire di poco significato – ha dichiarato Michela Brunelli – porta invece alla fine di storie personali e sociali, di fenomeni identitari e di tutela del territorio, con spiacevoli conseguenze. Per questo abbiamo chiesto al Governo di rivedere tale decisione, tenendo conto delle diverse tipologie ed esperienze territoriali, che potrebbero non essere tutte note a livello ministeriale. Inoltre abbiamo chiesto altresì al Presidente della Regione Emilia-Romagna di sostenerci in questa richiesta”.