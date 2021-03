Omicidio di Faenza. Gli investigatori hanno trovato la buca dove doveva essere sepolta Ilenia, secondo la confessione di Barbieri

Nuovo colpo di scena nel delitto di Faenza. Indirizzati dalle parole del reo confesso Pierluigi Barbieri, gli investigatori oggi 25 marzo hanno trovato la buca scavata dall’ex marito Claudio Nanni – stando alle dichiarazioni del killer – per seppellire il corpo di Ilenia Fabbri. La buca si trova presso uno dei piloni del ponte della linea ferroviaria Bologna-Ancona sul fiume Lamone, a non molta distanza dalla casa della vittima. Ha la dimensione esatta per poter contenere il corpo di una persona.

Secondo la ricostruzione del 53enne Barbieri, cervese trasferito a Reggio Emilia, la donna doveva essere uccisa in casa e poi trasportata sotto il pilone, il corpo doveva essere reso irriconoscibile con l’acido e poi sepolto. La buca sarebbe stata scavata dallo stesso Nanni. Nell’auto-officina dell’uomo sono stati già trovati gli strumenti (pala, contenitori di acido e trolley o valigia) che darebbero corpo e sostanza alla tesi del Barbieri.

Il killer che ha confessato il delitto fin dall’8 marzo ha dichiarato che Claudio Nanni l’aveva assoldato per uccidere l’ex moglie in cambio di 20 mila euro e di un’auto. In successive deposizioni ha poi precisato che prima del delitto del 6 febbraio i due avevano architettato di uccidere Ilenia in due precedenti occasioni fra settembre e fine ottobre, ma entrambi i tentativi erano andati a vuoto. Claudio Nanni finora ha sempre sostenuto che Barbieri non doveva uccidere l’ex moglie ma solo spaventarla.