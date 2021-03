Salta la precedenza e impatta contro un mezzo agricolo che si rovescia: ferito un 70enne a Prada di Faenza

Non sono gravissime le condizioni di un agricoltore 70enne che questa mattina attorno alle 7 conduceva il suo mezzo agricolo per le strade di campagna attorno a Prada. Giunto all’incrocio con via Podestà è stato colpito all’altezza di una delle sue grosse ruote da un’auto, una Mercedes Classe A, proveniente dalla sua destra, il cui conducente, accecato dal sole, non si è accorto del mezzo in arrivo e ha mancato la precedenza.

La potenza dell’impatto, unita all’altezza del mezzo, hanno prodotto un effetto “leva” che ha rovesciato il mezzo agricolo, facendo compiere all’uomo che lo guidava un volo di diversi metri. Illeso invece, il guidatore della Mercedes.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorritori del 118 con un’ambulanza, l’auto con il medico a bordo e l’elimedica da Bologna. Dopo aver stabilizzato il ferito, che è sempre rimasto vigile e cosciente, questi è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, in codice di media gravità.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco liberare il ferito dalle lamiere e gli agenti della Polizia Municipale dell’Unione della Romagna Faentina per i rilievi del caso.