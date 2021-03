Autocostruttori di Filetto. Il TAR dà ragione alla Cooperativa Mani Unite

Il Tar di Bologna ha riconosciuto il diritto della cooperativa Mani Unite ad ottenere il rimborso dal Comune di Ravenna, nella misura del 75%, del valore della mano d’opera prestata nella autocostruzione del grezzo dei 14 appartamenti nei cantiere di Filetto. Lo comunica Stefano Bentini, presidente della Cooperativa.

Il Tar ha altresì riconosciuto l’annullamento delle penali comminate alla cooperativa a seguito della decadenza della concessione del diritto di superficie, respingendo la domanda del Comune di risarcimento danni.

“Dopo otto anni di campagna di sensibilizzazione sul problema e di contenziosi promossi dalla Cooperativa, con l’assistenza dell’Avv. Danilo Montevecchi di Faenza, finalmente emergono e vengono sanzionate le responsabilità dell’ente territoriale nella mala gestione del progetto di autocostruzione, responsabilità che il Comune di Ravenna aveva sempre respinto, ascrivendole alla Cooperativa, accusata di aver recato un danno di 3 milioni di euro, con dichiarazioni riportate sulla stampa nel corso degli anni” commenta Bentini.

Il commento di Pietro Vandini, ex consigliere comunale

Era il 14 maggio 2014 ed ero in Sri Lanka per lavoro quando venni a conoscenza del fatto che il Comune di Ravenna chiedeva un risarcimento danni agli autocostruttori di Filetto, questo fu un passaggio clamoroso di tutta la vicenda.

Vicenda della quale venni a conoscenza negli anni precedenti grazie a Matteo Mattioli e Stefano Bentini e che subito mi apparve clamorosamente ingiusta. Così, come consigliere comunale cercai nel mio piccolo di dare visibilità alla vicenda e di fornire supporto a queste persone, ma non solo, cercai anche di coinvolgere l’allora amministrazione comunale perchè mi sembrava assurdo quello che stava succedendo. Ciò che non riuscivo a capire era come fosse possibile che l’amministrazione ritenesse “colpevoli” gli autocostruttori quando invece avrebbe dovuto affiancarli per cercare di risolvere un problema nel quale oggettivamente l’amministrazione aveva delle colpe.

Voglio complimentarmi con Matteo Mattioli e Stefano Bentini per la perseveranza perchè i meriti di questa vittoria sono solo i loro. Ciò che lascia amarezza è vedere coma la politica troppo spesso elimina quella parte di umanità che secondo me deve essere alla base di tutto e prescindere da ogni dinamica elettorale.

Eravamo palesemente davanti ad un’ingiustizia ma ammetterlo e cercare soluzioni poteva apparire come una debolezza politica da evitare a tutti i costi quando invece a mio parere l’aspetto umano avrebbe prevalso fungendo da traino per riavvicinare le persone.