Caso Berkan B, cinque associazioni ambientaliste chiedono di costituirsi parte civile

Si è tenuta ieri la prima udienza preliminare nel procedimento per l’affondamento del relitto della Berkan B con fuoriuscita di sostanze oleose e potenzialmente pericolose nella pialassa Piomboni di Ravenna. Per questa vicenda di inquinamento ambientale la Procura della Repubblica di Ravenna ha chiesto il rinvio a giudizio per i vertici di Autorità Portuale Ravenna: il Presidente Daniele Rossi e il Segretario Generale Paolo Ferrandino. Cinque Associazioni ambientaliste hanno chiesto di costituirsi parte civile: si tratta di Legambiente, Italia Nostra, Oipa Italia, Nogez nucleo operativo guardie zoofile e Anpana protezione animali. I difensori di Rossi e Ferrandino hanno chiesto e ottenuto il rinvio dell’udienza a maggio, per valutare la richiesta degli ambientalisti e opporre le loro osservazioni.