Copertura degli ultra 80enni a Faenza: si vaccina anche il giorno di Pasqua, per finire entro aprile

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, fa il punto sulla situazione vaccini nel comprensorio faentino: “il 22 marzo nel punto allestito all’interno del centro fieristico di Faenza sono ripartire le vaccinazioni per gli ultra80enni – spiega -. Le operazioni proseguiranno nei giorni del 26, 27 e 28 marzo.⁣⁣ La settimana successiva, quella di Pasqua, i vaccini sono previsti nelle giornate del 1° aprile fino al 4 compreso”. ⁣⁣

⁣⁣

Questo è il cronoprogramma che Ausl ha potuto imbastire fin qui con le dosi disponibili, ma non si esclude che, con l’arrivo di nuove attesissime consegne di vaccino, si possano mettere in calendario altre giornate, anticipando le vaccinazioni di coloro che hanno appuntamenti più lontani nel tempo.

⁣⁣

“L’obiettivo che l’Ausl si è posto, grazie all’arrivo di nuove scorte di farmaco, è di ultimare le vaccinazioni di tutti gli ultra80enni dell’Unione entro la fine del mese di aprile – aggiunge Isola -, anche per chi ha ottenuto appuntamenti ben più avanti; questi verranno ricontattati dall’azienda sanitaria per fissare una nuova data”.⁣⁣

⁣⁣

“Per quanto riguarda invece il mondo scolastico – conclude il sindaco – nelle giornate in cui la Fiera di Faenza non è occupata dall’Ausl, i medici di Medicina generale potranno dedicarsi a concludere le vaccinazioni di tutti i docenti e del personale, compreso, questa una novità dell’ultima ora, anche quello delle mense scolastiche”.