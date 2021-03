Individuato l’autore di una serie di furti in abitazione: il ladro aveva ‘visitato’ Bassa Romagna, ravennate e faentino

Ieri, presso il Tribunale di Ravenna, si è tenuta davanti al G.U.P. Corrado Schiaretti l’udienza in seguito alla quale Y.M. ha patteggiato la pena a due anni di reclusione e 2000 euro di multa per una serie di furti commessi a Bagnacavallo in occasione della festa di San Michele dello scorso anno, per i quali la Polizia di Stato lo ha individuato come responsabile.

Nello scorso mese di settembre, durante gli eventi relativi alla festa del patrono di Bagnacavallo, gli investigatori del Commissariato di di Lugo hanno infatti riscontrato un incremento dei furti in abitazione, commessi in ore serali grazie al fatto che molti residenti uscivano di casa per assistere agli eventi organizzati. In seguito gli agenti avevano poi arrestato il cittadino albanese Y. M. di anni 26, sorpreso proprio nell’atto di commettere un furto in un’abitazione.

In seguito alle indagini originate dall’arresto, eseguite dagli investigatori del Commissariato di Lugo e da quelli della Squadra Mobile della Questura -coordinate dal S. Procuratore Monica Gargiulo della Procura della Repubblica di Ravenna- Y.M. è stato individuato come autore di ulteriori tredici episodi, tra furti e tentati furti in abitazioni per la maggior parte commessi nel territorio della Bassa Romagna, ma anche a Ravenna e nel faentino.

Un particolare impulso alle indagini, oltre ai riscontri con le celle telefoniche, è stato dato dal controllo delle telecamere di sorveglianza installate dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che ha consentito di monitorare le autovetture in uso alla banda.