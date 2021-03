La terza ondata di Covid mette in crisi la prenotazione di visite ed esami. A Ravenna ritardi su pneumologia, gastroenterologia e ginecologia

Quando si parla di ospedali in crisi per via della pandemia, non si intende “solo” reparti covid e di terapia intensiva ormai saturi, ma anche ritardi e difficoltà nella gestione dell’ordinaria amministrazione ospedaliera, cioè le visite specialistiche e gli esami strumentali, che spesso servono a fare prevenzione e a curare patologie anche serie. Durante il lockdown di marzo e aprile 2020, come si ricorderà, tutta questa attività venne sospesa, salvaguardando solo gli accessi urgenti o prioritari, per riversare tutte le risorse possibili, in termini di medici ed infermieri, nella lotta al Covid. Alla fine, risultarono qualcosa come 240mila appuntamenti cancellati da recuperare in tutta l’Ausl Romagna, circa 83mila per l’ambito di Ravenna.

“Ricollocare ha significato spostare una marea di appuntamenti – spiega la dottoressa Roberta Mazzoni, direttrice del Distretto Sanitario di Ravenna, che comprende i territori di Ravenna, Russi e Cervia -, è stata un’attività molto impegnativa, ma entro settembre 2020 siamo riusciti a recuperare tutte le prestazioni rimandate, eccezion fatta per quelle di oculistica, che erano un numero enorme e hanno richiesto tempi un po’ più lunghi”.

Quando sembrava ci si fosse rimessi in carreggiata però, è arrivata la seconda ondata di Covid e soprattutto la terza, tra fine gennaio e l’inizio di febbraio 2021, che ha travolto nuovamente tutti gli assetti. Le segnalazioni su ritardi e difficoltà nelle prenotazioni a CUP di visite mediche ed esami strumentali non sono rare di questi tempi: 5 mesi di attesa per una visita ginecologica o la necessità di spostarsi di di 50-60 km, fino a Rimini per accorciare i tempi; lo stesso dicasi per una TAC al torace o una prova da sforzo cardiorespiratorio, solo per fare qualche esempio.

“In questo momento – spiega la dottoressa Mazzoni – abbiamo una forte pressione sugli ospedali, ma stiamo cercando di salvaguardare l’attività specialistica, evitando veri e propri blocchi. È vero però che su alcune discipline ci sono forti criticità, a causa dell’indisponibilità di professionisti sul mercato. La pneumologia, dove i nostri dottori sono particolarmente impegnati nell’attività nei confronti dei pazienti Covid, è una di queste. Come anche la ginecologia e l’ostetricia, perché è difficilissimo riuscire a reclutare medici: non se ne trovano. Anche l’attività di endoscopia gastroenterologica, soprattutto per gli esami di gastro e colonscopia, è in sofferenza. Per quest’ultime abbiamo ancora le agende chiuse, per le prestazioni ordinarie”.

“Per queste discipline abbiamo continuato a salvaguardare la possibilità di prenotazione per l’accesso urgente e prioritario – continua Mazzoni -, ma, per quanto riguarda l’accesso ordinario, cioè le prestazioni che devono essere erogate entro 30 giorni, per le visite, e 60 per la diagnostica, in questo momento la nostra offerta pubblica è ridotta, se non sospesa”.

Il tema non è quello delle mancate assunzioni per carenza di fondi o scelte strategiche diverse. “Ci troviamo in questa strana situazione – commenta la dottoressa – in cui vorremmo assumere, abbiamo soldi per farlo, ma non troviamo professionisti. E la situazione non si sbloccherà a brevissimo, perché l’aumento dei posti a medicina e in nei corsi di specialistica è molto recente. In prospettiva, avremo ancora alcuni anni difficili su alcune discipline mediche”.

“Sulle discipline che per noi sono critiche – aggiunge Mazzoni – abbiamo cercato di mantenere un’offerta idonea attraverso la collaborazione con le strutture private accreditate, alle quali abbiamo chiesto, con i contratti di fornitura, un aumento dell’offerta. Anche per loro però in questo momento c’è un tema di difficoltà di reperimento di professionisti, sia medici che infermieri, quindi non sempre sono riuscite a venirci incontro”.

“Per quanto riguarda il personale infermieristico – prosegue Mazzoni – stiamo assistendo ad una carenza sul piano nazionale e ovviamente la nostra priorità adesso è assumere per far fronte alla campagna vaccinale. La priorità principale è accelerare sul piano vaccini”.

LA SITUAZIONE DEL REPARTO DI GINECOLOGIA

Un discorso a parte merita il funzionamento del reparto di ginecologia dell’Ospedale civile di Ravenna e dunque tutta l’attività sia di ricovero sia ambulatoriale che, soprattutto dall’era covid in avanti ha subito importanti ridimensionamenti. Con il lockdown di marzo 2020 il reparto fu sostanzialmente chiuso. Nel frattempo, la direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Ravenna fu costretta ad incassare le dimissioni del primario, il dottor Francesco Giambelli, che a giugno 2020 lasciò l’incarico pro tempore che ricopriva. Attualmente gli è subentrato il dott. Giuseppe Comerci, sempre in qualità di Facente Funzioni.

Durante l’estate, le pazienti con patologie ginecologiche che necessitavano di intervento venivano ancora ricoverate nel reparto di chirurgia, mentre a tutt’oggi, le visite specialistiche sono ampiamente ridotte: quelle ordinarie o di controllo non si fanno in ospedale, dove è garantito solo il pronto soccorso ginecologico, le prestazioni urgenti, prioritarie e l’attività di ginecologia oncologica; e nemmeno nei consultori, dove vengono prese in carico solo le donne in gravidanza o le giovani under 26, per un progetto finanziato dalla Regione sulla contraccezione.

“Sulle prestazioni di ginecologia – conclude Mazzoni -, come dicevo prima, siamo in una situazione di indisponibilità di professionisti: ginecologi non se ne trovano in questo momento. Come Azienda, abbiamo fatto la scelta di privilegiare le nostre risorse in favore dell’ostetricia, per quanto riguarda il consultorio familiare, perché ovviamente la gravidanza e tutto quello che ne deriva, ha dei tempi obbligati. Abbiamo cercato di compensare con l’offerta del privato accreditato e l’unica disponibilità ci è venuta dalla clinica San Pier Damiano di Faenza. Nemmeno Domus Nova, che ha una tradizionale forza in questa disciplina, ha posti liberi”.