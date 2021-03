Cia Romagna. Tre appuntamenti con tecnici e dirigenti in videoconferenza: primo incontro lunedì 29 marzo

“La Cia incontra gli associati” torna anche quest’anno, in videoconferenza, data l’emergenza sanitaria. Sono tre gli appuntamenti che vedono coinvolti tecnici e dirigenti di Cia Romagna. Le videoconferenze avranno inizio alle ore 20.30, il 29 e il 30 marzo e l’1 aprile. Per partecipare è necessaria la prenotazione, scrivendo alla mail cia.romagna@cia.it o telefonando allo 0547 619800.

Molti i temi che saranno trattati durante gli incontri. Nel corso delle serate sarà fatto il punto con i soci sull’andamento dei vari comparti del settore, alla luce delle variabili ancora legate alla pandemia e anche tenendo presente, ad esempio, i fattori climatici (dagli abbassamenti della temperatura delle notti passate alla situazione idrica). Saranno approfonditi molti temi di attualità: Pac, Next Generation, Green Deal, sostenibilità, Agricoltura 4.0 e sarà presentata anche l’attività politico-sindacale dell’Organizzazione, i vari orientamenti in merito alle tematiche affrontate e, all’interno di questi, come sta operando Cia-Agricoltori Italiani. Fra gli argomenti, saranno approfondite in modo particolare le novità derivanti dal Decreto “Sostegni”; si parlerà di gestione, smaltimento e conferimento rifiuti agricoli con la partecipazione dei dirigenti di Astra, il Consorzio convenzionato con Cia Emilia-Romagna; saranno presentati vari progetti fra i quali il primo e-commerce degli agricoltori italiani, realizzato con il sostegno di J.P. Morgan, “Dal campo alla tavola”.

L’obiettivo di Cia Romagna, anche con “La Cia incontra gli associati”, è quello di essere vicino ai soci nel quotidiano, con i servizi erogati dall’Organizzazione alle imprese e alle persone, e di esserlo ancor di più in questo periodo, che sta diventando più lungo di quanto immaginassimo e sperassimo. Gli incontri, partendo da ciò che l’imprenditore agricolo vive ogni giorno, intendono stimolare il confronto e condividere impegni e questioni che la rappresentanza porta ai vari tavoli di discussione e confronto istituzionali. Le sfide sono tante, difficili, e l’impegno non deve mancare per reagire alle crisi che stiamo attraversando.