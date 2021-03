Cinque arrestati a Filetto di Ravenna: un uomo era in possesso di arma e munizioni da guerra, mentre in quattro coltivavano droga

I Carabinieri delle Stazioni di Russi e Filetto, nel pomeriggio di ieri 26 marzo, hanno tratto in arresto un 74 enne di Filetto che deteneva abusivamente un’arma da guerra nonché quattro cittadini di origini tunisina, trovati in possesso di sostanza stupefacente.

In particolare, durante una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’italiano alla ricerca di fonti di prova attinenti al reato di usura, gli uomini dell’Arma hanno rivenuto una pistola da guerra e vario munizionamento abusivamente detenuti. In un attiguo capannone che era stato dato in uso ai 4 magrebini (un 52enne, un 31enne, un 26enne ed un 21enne) è stata trovata una serra artigianale con all’interno 17 piante di marijuana, pronte per la raccolta, nonché 20 grammi di hashish e 50 di marijuana preparati per il consumo, oltre a vario materiale per la coltivazione e il confezionamento dello stupefacente.

Il 74 enne è stato pertanto tratto in arresto per detenzione abusiva di armi da guerra mentre i tunisini per coltivazione illecita e detenzione di sostanza stupefacente, in concorso con l’anziano, deferito in stato di libertà per la medesima violazione. A seguito del rito direttissimo, tenutosi nella mattinata odierna, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti disponendo l’obbligo di dimora nei Comuni di Ravenna ed Alfonsine rispettivamente per l’anziano e il tunisino 52 enne. Gli altri 3 tunisini sono stati rimessi in libertà in attesa della prossima udienza.