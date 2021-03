Coronavirus: si ammalano in 6 alla struttura protetta Villa Linda di Riolo Terme

Ancora nove nuovi casi di contagio da Corona virus a Riolo Terme, sei dei quali all’interno della struttura per anziani, Villa Linda. Si tratta di tre operatori e tre ospiti, “in gran parte già vaccinati, per cui si auspica che i sintomi da Covid possano essere limitati”, sottolinea il sindaco Alfonso Nicolardi.

“L’Ausl, in contatto costante con il Gestore della struttura e con l’Amministrazione – aggiunge il sindaco -, sta monitorando l’evoluzione ed ha già attivato le necessarie procedure e precauzioni per cercare di normalizzare la situazione”.

I 9 casi sono riferiti ad una persona minorenne, 2 50enni, una 60enne, 2 70enni, 2 80enni e 1 90enne.

“Per una sola persona di loro al momento, si sono manifestati sintomi tali, da richiedere il ricovero in ospedale – informa Nicolardi -. Le altre otto, sono in isolamento al proprio domicilio. Due di queste persone, sono contatti diretti in nuclei familiari dove erano già state riscontrate positività e pertanto, già in isolamento domiciliare precauzionale”.

Il bollettino Ausl di ieri, accanto a queste notizie meno confortanti, ha comunicato anche 10 nuove guarigioni.