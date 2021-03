Le colomBAU del Rione Rosso in regalo agli ospiti del Rifugio del cane di Faenza

Dopo le uova pasquali il Rione Rosso di Faenza ha ideato le “ColomBAU”, colombe di Pasqua per cani, con ingredienti studiati per loro, quali farina integrale, yogurt neutro, olio di oliva e decorate con rondelle di carota e riso soffiato. Un lotto di queste colombe è stato donato dal Rione Rosso agli ospiti randagi del Rifugio del cane di Faenza. “Ringraziamo di cuore gli amici di via Campidori per questo gesto squisito (per i nostri amici pelosetti) e originale – ha dichiarato la presidente di Enpa Faenza, Maria Teresa Ravaioli -. È bello vedere quando qualcuno si ricorda anche degli animali meno fortunati, e anche se loro non possono ringraziare siamo certi che apprezzeranno questo regalo”.

Il rione di via Campidori è vicino alle numerose iniziative ed attività delle associazioni che si occupano di animali e per questo motivo ha ritenuto doveroso condividere le ColomBAU con l’Enpa locale. Le ColomBAU saranno inoltre acquistabili al prezzo di 5 euro cadauna prenotandole entro il 1 aprile al numero 347.9743667.