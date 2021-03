Per il territorio della provincia di Ravenna, la giornata di domenica 28 marzo sarà caratterizzata da cielo prevalentemente sereno, in particolare lungo la costa mentre sui rilievi è prevista nuvolosità variabile. Dalla sera cielo sereno su tutta la provincia. È quanto indica il sito Arpae.it per la giornata odierna.

Temperature minime del mattino comprese tra 8° sui rilievi e 9° sulla costa. Temperature massime pomeridiane comprese tra 15° sui rilievi e 16° sulla costa.

Velocità massima del vento compresa tra 28 (sulla costa) e 32 km/h (sui rilievi). Mare poco mosso.