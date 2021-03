Nuovo Sindacato Carabinieri: Le stazioni dei carabinieri Forestali in carenza di organico e prive di requisiti di sicurezza

“Merita una analisi attenta la crescente insoddisfazione dei carabinieri Forestali. Una operazione, la piena integrazione, che appare più problematica della fusione”. Lo segnala Massimiliano Zetti, segretario generale del Nuovo Sindacato Carabinieri, che ha preso a campione l’Emilia-Romagna per fare il punto sul tema: “Le stazioni carabinieri Forestali appaiono in grave carenza di organico e sono dislocate in contesti che magari sarebbero potuti andare bene finché erano Corpo Forestale dello Stato”. Ma oggi la situazione logistica strutturale delle caserme “appare, in modo lapalissiano, priva di quei requisiti di sicurezza imposti dall’Arma dei Carabinieri, per non parlare della carenza degli alloggi di servizio per i militari”.

Inoltre “abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dagli iscritti relativamente all’adesione delle interpellanze sui bandi per accedere alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure che non trovano alcun riscontro positivo nella specialità Forestale, nemmeno dopo i primi quattro anni, periodo nel quale asseritamente i neo vincitori sarebbero esclusi dal partecipare d’Ufficio”. Insomma, per Zetti, “i carabinieri transitati nella specialità Forestale dell’Arma parrebbero ‘subire’ una ulteriore ‘penalizzazione’: sono esclusi dai bandi per le Procure per i posti riservati sia per i Forestali, sia per i Carabinieri”.

Il segretario regionale Nsc Emilia Romagna, Valentina Sorrenti, ha accertato che alla sezione di Pg di Bolzano “si è verificata l’esclusione della specialità per le domande dei militari specializzati (Tfaa), “addirittura rigettate direttamente dal Cufaa (Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) – spiega Zetti – che ha ritenuto di non doverle trasmettere perché il Bando era rivolto ai soli militari del ruolo forestale, pur non riportando per esteso alcuna dicitura di esclusione per i militari specializzati”. Sul punto Nsc “pone un quesito al Cufaa e al comando generale e si chiede la diramazione di una nota esplicativa sulle varie possibilità di impiego anche in aggiunta alle sezioni di Pg (relativamente a coloro che vi possono accedere) e una delucidazione ulteriore agli specializzati per definire tutti i possibili profili di impiego attuali e futuri.