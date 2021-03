Omicidio Faenza. Rubati oggetti dalla tomba di Ilenia Fabbri

Ignoti hanno rubato alcuni oggetti dalla tomba di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio scorso nella sua abitazione di via Corbara a Faenza, nel Ravennate. A lamentarlo attraverso un post sul proprio profilo Facebook, è stato il compagno della defunta, il faentino Stefano Tabanelli.

“Vorrei ringraziare colui o colei – si legge nel post in questione – che oggi nella tomba di Ilenia Fabbri la mia futura moglie” ha asportato “il cuore di ceramica, il gattino di ceramica, un cuoricino di legno, un piccolo vasetto a forma di anfora”.

Per il delitto della 46enne, si trovano in carcere il 53enne Pierluigi Barbieri, sicario reo confesso, e il 54enne Claudio Nanni ex marito della vittima e inquadrato dalla polizia quale mandante.

