Anche quest’oggi, domenica 28 marzo, nel pomeriggio in Piazza Kennedy a Ravenna, è proseguita la protesta in favore della ripresa delle lezioni a scuola in presenza.

“Scuole aperte per tutti” è lo slogan dei manifestanti (studenti, genitori, insegnanti e educatori) che hanno partecipato alla manifestazione promossa da Ravenna per la scuola . “La scuola in presenza è un diritto costituzionale ed un servizio essenziale” ripetono gli aderenti alla mobilitazione che chiedono la riapertura in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

“La scuola deve essere l’ultima a chiudere e la prima a riaprire” sostengono dalla piazza.

Il 26 marzo, il premier draghi ha annunciato l’apertura di asili nido, elementari e prima media anche in zona rossa dopo Pasqua. “La volontà complessiva era che, se ci fosse stato uno spazio, lo avremmo utilizzato per le scuole fino alla prima media” ha spiegato il Premier. “Le evidenze scientifiche mostrano che le scuole sono un punto di contagio molto limitato solo in presenza delle altre restrizioni – ha dichiarato -. Ciò che è fonte di contagio è tutto ciò che avviene attorno alla scuola, quindi più si alza l’attività scolastica più aumentano le possibilità di contagio”.