Triste record per Solarolo: 41 nuovi positivi in una settimana, il numero più alto mai registrato da inizio pandemia

A Solarolo i casi di positività registrati nell’ultima settimana sono stati 41. “Purtroppo il numero più alto mai registrato su base settimanale” commenta il primo cittadino Stefano Briccolani, tracciando il quadro della situazione Covid-19 del comune -. Gli attualmente positivi del nostro comune salgono a 78 unità. Anche questo il punto più alto che ho registrato fino ad ora”.

“Purtroppo questa settimana abbiamo dovuto piangere ancora una nuova perdita. Giacomo Conti non ha superato questo nuovo e fatale ostacolo che la vita gli ha presentato. Alla famiglia, particolarmente colpita, va il saluto commosso della nostra comunità” prosegue Briccolani.

“In questo quadro poco rassicurante si sta muovendo il sistema vaccinale – spiega -. Va chiarito che la popolazione over 80 deve essere vaccinata con Pfizer o Moderna e per questo è rimasta un po penalizzata . In questi giorni l’azienda sanitaria dovrebbe aver chiamato molti anziani per anticipare ad aprile il primo appuntamento.

Il riavvio della somministrazione del vaccino AstraZeneca ha portato invece la fascia di età 75-79 ad essere invece più celermente programmata”.