Bonaccini a Rai3: medici e infermieri che non si vaccinano vanno spostati ad altra mansione

Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, è stato intervistato ieri nella trasmissione In Mezz’ora in più, su Rai3, da Lucia Annunziata, alla vigilia di un nuovo incontro con il premier Mario Draghi in vista del nuovo decreto che deciderà le norme anti-Covid alla scadenza dell’attuale Dpcm, che lo ricordiamo è in vigore fino al 6 aprile. Bonaccini ha parlato di diversi argomenti è ha espresso la sua posizione sulla campagna vaccinale, tema sul quale ci sono state non poche frizioni tra Regioni e Governo.

“Non è mancata l’organizzazione delle Regioni, sono mancate le dosi”, ha detto Stefano Bonaccini, definendo “vergognoso” il comportamento delle multinazionali del farmaco. Bonaccini ha detto che le Regioni hanno fatto il loro dovere con le dosi a disposizioni e che avrebbero potuto fare molto di più con le dosi promesse ma mai arrivate. Il Presidente dell’Emilia-Romagna ha anche criticato le fughe in avanti di alcuni governatori – in particolare quello della Campania, Vincenzo De Luca – sul vaccino russo Sputnik V. “Nessuna Regione italiana può acquistare vaccini senza l’autorizzazione di Ema o Aifa. Nessuno può acquistarle, anche volendo, perché questo prevedono le regole. Se poi cambieranno, ognuno di noi può darsi da fare” ha commentato Bonaccini.

Sui recenti episodi di focolai che si sarebbero sviluppati all’interno di strutture sanitarie, a causa di infermieri o medici che hanno rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid, Bonaccini è stato netto e duro: “È scandaloso che chi deve tutelare oltre alla propria vita quella degli altri rimanga al proprio posto se non si vuole vaccinare”. Secondo il Presidente dell’Emilia-Romagna occorre introdurre una norma per destinare i medici e infermieri no vax ad altra mansione e si è detto “fiducioso” che una simile norma possa essere introdotta a breve, come hanno annunciato il Premier Draghi e il Ministro Speranza.

Sulla scuola Bonaccini ritiene “giusto che il governo, a fronte di una curva pandemica che pur in maniera timida sta cominciando a scendere, preveda dopo Pasqua che fino alla prima media si possa tornare a scuola. Le Regioni – ha concluso – non possono allargare sulla base di una decisione del Governo, possono eventualmente restringere ulteriormente a fronte di casi particolari sul territorio.”