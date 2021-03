La settimana inizia all’insegna del bel tempo, anche se il sole primaverile oggi, lunedì 29 marzo, sarà velato da qualche nube.

Queste nel dettaglio le previsioni del sito Arpae Emilia Romagna per la provincia di Ravenna: al mattino sulla costa sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio sulla costa cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno.

Temperature massime pomeridiane comprese tra 18° sui rilievi e 19° sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 22 (sui rilievi) e 19 km/h (sulla costa). Al mattino mare calmo; nel pomeriggio mare poco mosso; dalla sera mare calmo.