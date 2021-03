Con il Carlo Magno anche un pezzo di Ravenna impegnato nell’impresa del Canale di Suez: disincagliare la Ever Given

Anche un rimorchiatore costruito nei cantieri di Rosetti Marino a Marina di Ravenna, il Carlo Magno, è coinvolto nel tentativo di disincagliare l’enorme nave portacontainer Ever Given, intraversatasi a causa di una tempesta di sabbia nel Canale di Suez e attualmente arenata su una sponda, bloccando di fatto tutto l’imponente traffico commerciale dell’area.

Come riportano Il Resto del Carlino e il Corriere Romagna, nella cronaca di Ravenna, il mezzo nautico è stato costruito nel 2006 per poi essere venduto alla Società Augustea. È lungo 55 metri, con una potenza di tiro da 200 tonnellate e da ieri si è unito agli altri 15 rimorchiatori impegnati nell’impresa. Tutti insieme cercheranno di sfruttare l’alta marea, che dovrebbe durare fino a mercoledì, per liberare la grande nave dalle secche in cui si è cacciata.