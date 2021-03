Ecco cosa si può fare e non si può fare nel lungo weekend di Pasqua

Niente sorprese nell’uovo di Pasqua 2021. Sappiamo già come andrà a finire. Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile tutta Italia è in lockdown, ovunque restrizioni da zona rossa, nessuna regione o provincia esclusa. Ma con le restrizioni ci sono sempre regole difficili da decifrare e zone grigie nelle quali tutti sono pronti a infilarsi. In giro ci saranno gli immancabili controlli e quindi sarà ingaggiata la solita sfida fra controllori e controllati, forze addette a far rispettare le regole e trasgressori. Un po’ come a guardie e ladri. Con tutti quelli che rispettano le regole già pronti ad arrabbiarsi nei confronti di quelli che fanno i furbi. Fuori discussione il fatto che sono sempre in vigore le norme sul distanziamento, sull’anti-assembramento e sull’obbligo di mascherina (bisogna portarla con sé quando si esce e indossarla sempre in presenza di altre persone).

QUELLO CHE SI PUÒ E NON SI PUÒ FARE NEL WEEKEND DI PASQUA

Coprifuoco sì o no?

Sì, è in vigore dalle 22 alle 5.

Quando è possibile uscire di casa?

Tendenzialmente si può uscire soltanto per motivi di lavoro, salute e urgenza e, ricordate, serve l’autocertificazione. Ovviamente si può uscire anche per la passeggiata vicino casa, per l’attività motoria individuale all’aria aperta, per andare a trovare amici, per andare nelle seconde case, anche per fare turismo all’estero. Ci sono regole che lo consentono: a quelle bisogna comunque attenersi scrupolosamente.

Si può andare in un’altra regione?

È possibile soltanto per motivi di lavoro, salute e urgenza, sempre con l’autocertificazione. E lo si può fare se si deve viaggiare in treno, nave o aereo (vedi sotto).

Si può raggiungere un porto, un aeroporto, una stazione fuori dalla propria regione viaggiando per turismo?

È confermata la possibilità di superare i confini regionali se si deve raggiungere un porto, una stazione, un aeroporto per uno spostamento consentito. E tra quelli consentiti ci sono anche i viaggi turistici all’estero. Le restrizioni vigenti riguardano solo i movimenti e le libertà in Italia. Invece se un cittadino italiano vuole partire per un paese straniero può liberamente farlo e in tal caso deve sottoporsi alle misure previste dal Paese in cui è diretto. Naturalmente al rientro in Italia dovrà osservare le misure previste, e dunque fare un tampone molecolare o antigenico negativo nelle 48 ore precedenti e sottoporsi alla quarantena se si torna dai Paesi che l’Italia giudica ad alto rischio. Per conoscere la lista esatta e le relative restrizioni previste consultare il sito del Ministero degli Esteri.

Si possono fare vacanze in Italia?

In teoria è consentito ma naturalmente solo nel proprio Comune. Vacanze strane ma possibili. Gli alberghi non sono mai stati chiusi: in quelli aperti i clienti possono consumare i pasti nel ristorante della struttura sia a pranzo che a cena. Discorso a parte per le seconde case (vedi dopo).

È possibile fare una passeggiata?

Sì, ma solo nei pressi della propria abitazione, evitando assembramenti.

È possibile fare attività motoria fuori casa?

Sì, ma soltanto in forma individuale e all’aperto, evitando assembramenti.

È possibile uscire fuori dal Comune per fare attività sportiva?

Sì, soltanto in bicicletta o di corsa, non si può andare con la macchina.

I negozi sono aperti?

Sono aperti solo sabato 3 aprile. Domenica e lunedì possono rimanere aperti solo farmacie, edicole, tabaccai. I parrucchieri restano chiusi per tutti i tre giorni.

Bar e ristoranti sono aperti?

Sono chiusi per l’accesso al pubblico. Sono aperti per l’asporto dalle 5 alle 18, senza restrizioni. Dalle 18 alle 22 la vendita con asporto è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina, ma è consentita alle enoteche e alle vinerie.

Si può fare la consegna a domicilio?

Sì, è sempre consentita e senza limiti di orario.

È possibile pranzare o cenare negli alberghi?

È consentito senza limiti di orario ma solo per i clienti che alloggiano nell’albergo.

È possibile organizzare il pranzo di Pasqua con amici o parenti?

In casa è raccomandato stare con i conviventi e in caso di incontri con persone non conviventi è consigliato mantenere la mascherina e il distanziamento.

È possibile fare un pic nic o organizzare un pranzo all’aperto?

No perché in zona rossa è vietato uscire dalla propria abitazione se non per le solite comprovate esigenze.

Si può uscire dal Comune di residenza per andare a fare acquisti?

Sì se nel proprio Comune non ci sono punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica.

È possibile andare a trovare amici e parenti?

Sì ma soltanto una volta al giorno e al massimo in due persone con minori di 14 anni, naturalmente all’interno della propria regione. Il rientro a casa deve avvenire entro le 22.

È possibile andare nelle seconde case?

Sì, ma può farlo solo il nucleo familiare che dimostri di averne titolo e purché la casa non sia abitata da altri. Ci sono Regioni che hanno però vietato o limitato gli ingressi. In Alto Adige è vietato andare nella seconda casa se non si è residenti. In Campania e Puglia il divieto vale anche per i residenti nella regione. In Toscana non possono entrare i non residenti. In Valle d’Aosta possono entrare soltanto i residenti. In Sardegna possono entrare soltanto i residenti e comunque si deve esibire un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o il certificato di avvenuta vaccinazione anti Covid. In Sicilia si può entrare con un tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo. Nelle Marche non possono andare nelle seconde case i non residenti.

Le coppie che vivono in città diverse possono incontrarsi?

Possono farlo nel luogo in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.

Le persone separate o divorziate possono raggiungere i figli minori?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono sempre consentiti. Bisogna scegliere il tragitto più breve.

Si può partecipare ai riti religiosi di Pasqua?

Le chiese saranno aperte per le messe con le restrizioni già note e gli ingressi contingentati. Ad alcuni tradizionali riti come quello della Via Crucis si potrà assistere sono in tv o dirette in streaming.