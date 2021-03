Diramazione per Ravenna: chiuso tratto tra Lugo Cotignola e l’allacciamento con A14 Bologna-Taranto

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 1° alle 6:00 di venerdì 2 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo Cotignola e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo Cotignola, percorrere Via Madonna di Genova, Via Antonio Gramsci, la SP108, la SP8 ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione di Imola o di Faenza.