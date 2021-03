Pas Ravenna e Ravenna per la scuola dopo l’incontro con de Pascale: “Vittoria parziale ma la battaglia non si placa”

Dopo la chiusura e la consegna della petizione al sindaco di Ravenna Michele De Pascale, petizione firmata da quasi 1500 persone, prosegue la battaglia locale per il rientro a scuola in presenza da parte delle associazioni e dei soggetti che per tutto il mese di marzo hanno organizzato le manifestazioni in piazza della domenica (Persone contro la Dad, Arge, Priorità alla scuola).

“Il rientro in classe per i ragazzi fino alla prima media è infatti una vittoria molto parziale: basti pensare che aprono sei classi, ma sette restano chiuse – sottolineano le associazioni -. Questo accade per problemi logistici e non per il rischio di contagio dentro le scuole. Dalla seconda media i ragazzini vanno in autonomia a scuola, è questo il vero motivo per cui si decide di tenerle chiuse, per ragioni legate a problemi logistici: affollamento sotto le pensiline e davanti agli ingressi. E il rischio che richiudano anche primarie e prima media nel caso in cui dovessero risalire i contagi non è scongiurato. Per questo occorre lottare ancora”.

“Durante la consegna della petizione al primo cittadini, è stato messo in evidenza l’immenso di disagio di bambini, bambine, ragazzi e ragazze derivante dalla chiusura delle scuole e da questa situazione che li vede essere i soggetti più sacrificati tra tutti – proseguono Persone contro la Dad, Arge, Priorità alla scuola -. Abbiamo evidenziato il fatto che non solo è necessario aprire ma anche immaginare un modo per permettere alla scuola di non chiudere più. Le uniche chiusure accettabili dopo un anno di pandemia dovrebbero essere quelle mirate, laddove si riscontrino focolai: ormai l’emergenza educativa e anche quella legata alla salute mentale dei ragazzi è evidente e non possiamo più sacrificare i minori”.

Proseguono le associazioni: “Durante l’incontro, la dottoressa Raffaella Angelini, responsabile del Dipartimento di igiene pubblica dell’Asl Romagna, ha affermato che la ratio che ha portato alla chiusura delle scuole è stata quella di dover trovare un modo di far circolare meno le persone per far abbassare la curva dei contagi: ecco, allora, che risulta evidente come quello che sospettavamo fosse assolutamente vero, cioè la scuola è stata la prima a chiudere perché è più facile che chiudere il resto. Per quanto riguarda le attività all’aperto nella primaria. la nostra proposta per ora non ha incontrato una risposta ma speriamo di avere un feedback su questo nel prossimo incontro”.

Domenica 4 aprile non si terrà la consueta manifestazione perché coincide con la Pasqua ma verranno proposte piccole azioni da fare da casa, come postare una foto di disegno pasquale con una dedica alla scuola, ad esempio «A Pasqua nell’uovo voglio la scuola».

Inoltre, oggi 31 marzo, PAS Ravenna e Ravenna per la scuola hanno aderito ad un’azione di mailbombing nazionale, indirizzata ai Garanti di Infanzia e Adolescenza, per la tutela del Diritto alla Salute e all’Istruzione dei minori.

Lettera ai Garanti di Infanzia e Adolescenza

Egr. Garanti,

con la presente, che viene inviata a tutti i Garanti di Regione, siamo a chiedere una Vs. esposizione circa la situazione che i bambini e gli adolescenti italiani stanno vivendo ormai da più di un anno.

Sappiamo tutti che molti non sono concretamente rientrati a scuola, che in molte regioni di Italia i vari Governatori hanno tenute chiuse le scuole anche se il colore della zona avrebbe consentito l’apertura delle stesse e che è innegabile che perciò i provvedimenti presi hanno diviso l’Italia per quanto concerne un diritto fondamentale: l’istruzione.

E’ infatti impossibile volersi ostinare a sostenere che la DAD ha garantito il diritto all’istruzione, quando i dati parlano di aumento dell’abbandono scolastico, effettiva mancanza di risorse per l’accesso alla DAD da parte di tutti, profondo divario nella possibilità di seguire la DAD dipendente dalle situazioni socioeconomiche.

Se abbiamo una certezza è che la DAD è equivalente a disuguaglianza, una parola molto grave se relativa all’istruzione, soprattutto quella obbligatoria.

Eppure, con profonda tristezza, registriamo pochi sporadici interventi da parte dei Garanti dell’infanzia, se pure sollecitati a prendere una posizione che vada oltre le “affermazioni istituzionali”, che sappiamo essere doverose, ma ci aspettiamo a questo punto accompagnate da una netta presa di posizione.

Netta perché innegabili sono due elementi.

Il primo: la DAD ha provocato ai nostri bambini, ai nostri pre-adolescenti, e ai nostri adolescenti – questi ultimi esiliati dalla scuola per un anno nella maggior parte di Italia – danni psicologici ormai comprovati e denunciati da medici, psicologi, dalla stessa Società Italiana di Pediatria: ansia, stress, disturbi dell’alimentazione, autolesionismo per citarne alcuni, che non sono più transitori ma stanno diventando patologici.

Il secondo: secondo l’ordinanza TAR Lazio del 26.02.2021 risulta provato che la scuola non

è il luogo privilegiato di contagio e sempre il TAR Lazio con ordinanza del 26.3.2021 ha accolto la domanda cautelare formulata dai genitori fiorentini, con figli alle scuole superiori, nel ricorso proposto contro la chiusura delle scuole e l’attivazione ingiustificata della Dad al 50% disposta dal DPCM del 2 marzo u.s. Il TAR ha riconosciuto fondate le ragioni per cui “non esistono evidenze scientifiche solide e incontrovertibili circa il fatto che il contagio avvenuto in classe influisca sull’andamento generale del contagio, che l’aumento del contagio tra i soggetti in età scolastica sia legato all’apertura delle scuole, che la c.d. variante inglese si diffonda maggiormente nelle sole fasce d’età scolastiche”.

Anzi, il TAR Lazio ha precisato che dai verbali del Comitato Tecnico Scientifico nn. 157, 158, 159 e 160 e dalle osservazioni tecniche inviate il 27 febbraio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

non emergono indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole.

Sapete benissimo che secondo questa sentenza sul DPCM del 2/03/2021 TUTTE le scuole avrebbero dovuto riaprire dopo Pasqua.

Ma l’ordinanza n. 1947/2021, con la quale il TAR Lazio ha imposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare entro il 2 aprile p.v. le misure fin qui adottate in materia di scuola, è stata appellata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri stessa che ne ha chiesto l’annullamento oltre che l’adozione di misure cautelari più idonee.

Ci chiediamo (e continueremo a lottare per questo) perché tanto accanimento contro la riapertura delle scuole quando studi scientifici nazionali e internazionali parlano anzi a favore della riapertura dimostrando che la scuola non è luogo privilegiato di contagio.

Su questo, anche, Vi chiamiamo a esprimerVi, a prendere posizione pubblicamente perché è da inizio pandemia che oramai si è diffusa in modo esasperante l’idea – complici i media e alcuni personaggi che occupano costantemente le tv, anche di Stato – che le scuole siano focolai, che i bambini siano “superdiffusori” e “vettori” di contagio quando invece gli studi ancora dimostrano che l’1% dei contagi viene dalla scuola e che anzi i bambini resistono meglio al virus, contraendolo meno e pertanto non possono essere appellati con quelle connotazioni negative e pericolosamente fuorvianti.

Il prezzo che bambini e ragazzi hanno pagato è smisurato e, chiediamoci, se le cose sono ancora così dopo un anno: è servito far pagare loro un prezzo così alto che ha provocato disagi enormi a livello sociale e psicofisico?

Tra poco il decreto decadrà, ce ne aspetta un altro.

Vi chiediamo di esprimerVi pubblicamente, a difesa della tutela dei bambini e degli adolescenti, la cui salute, è stato dimostrato, dipende ANCHE dal poter frequentare A QUALSIASI ETA’ la scuola in presenza.

Distinti saluti

PAS Ravenna

e Ravenna per la Scuola

info: https://www.facebook.com/groups/338764090839277