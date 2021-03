Per Faenza e Insieme Per cambiare: “sbagliato annullare il Palio anche quest’anno”

“Dopo la 100 Km del Passatore, annullata per l’anno in corso, leggo che anche il Palio è in dubbio e la decisione è stata rinviata alla prossima riunione del comitato Palio.

Noi pensiamo che annullare il Palio anche quest’anno sia una scelta sbagliata e deleteria per la nostra comunità, il Palio è uno dei simboli della nostra città e, a nostro parere, dovrebbe essere anche simbolo della ripartenza per Faenza” è quanto commentano Massimo Zoli Per Faenza , Paolo Cavina e Massimiliano Penazzi per Insieme Per cambiare.

“I faentini, come tutti gli Italiani, hanno bisogno di speranza, ottimismo e progettualità per sperare ad una soluzione di questa Pandemia. Il caldo già lo scorso anno era servito ad alleviare la forza di contagio del Virus, quest’anno si sono aggiunti i vaccini e, rispetto lo scorso anno, in tanti hanno ottenuto l’immunità per aver già contratto il virus, non è possibile che a giugno o luglio si possa pensare di essere ancora in questa situazione – proseguono -. Servono amministratori lungimiranti che abbiano il coraggio di prendere decisioni in grado di promettere un futuro alla nostra comunità, senza la paura delle conseguenze o delle critiche sulle proprie scelte” .

“Noi crediamo al Virus e ci spaventa, ma pensiamo che presto potremo essere fuori da questa situazione, l’esempio di Israele e Inghilterra ci devono regalare ottimismo, Londra è a morti zero e si prepara a riaprire, la strada è quella giusta e la politica di chiusure senza idee o strategie alternative sta uccidendo economicamente il nostro paese. Il Palio si deve fare, spero che i Rioni lottino per far si che la decisione vada in questa direzione. Noi saremmo pronti a lottare affinché questo si realizzi. Vogliamo un Palio nel 2021, prepariamo le mascherine bianche, nere, gialle, verdi o rosse e usciamo tutti insieme da questo incubo prima possibile” concludono Zoli, Cavina e Penazzi.