Stretta sui viaggi all’estero a Pasqua: quarantena (di 5 giorni) e tampone anche all’interno dell’Ue

Stretta sui viaggi all’estero nel periodo di Pasqua. È stata firmata nel pomeriggio di ieri, 30 marzo, dal Ministro Speranza l’ordinanza che punta ad essere un “forte deterrente” alle partenze.

“A tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori dell’Unione europea è fatto obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test effettuato, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di 5 giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Alla fine di questo periodo di 5 giorni, si dovrà “effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico”.

Per chi è stato in nazioni che non fanno parte del sistema Schengen, isolamento di 14 giorni.

La nuova ordinanza è valida da oggi fino a martedì 6 aprile e vale sia per gli italiani che rientrano da un viaggio all’estero sia per gli stranieri che vengono a trascorrere le vacanze pasquali nel nostro Paese.

L’ordinanza