Vasto incendio nelle colline sopra Fognano, in località “Fognanello”, nel comune di Brisighella. Dalle 12.30 di quest’oggi diverse squadre dei Vigili del Fuoco, intervenuti sia da Ravenna che dalle sedi distaccate di Faenza e Casola Valsenio, sono impegnate nello spegnimento di un rogo che ha bruciato un’area boschiva piuttosto estesa (ancora non si conoscono le dimensioni della superficie boschiva andata in fumo).

Le operazioni di spegnimento del rogo, scoppiato per cause ancora in corso di accertamento, sono risultate complicate per via della zona impervia: sono intervenute quattro autobotti dei Vigili del Fuoco, posizionatesi fin dove il sentiero lo permetteva e altri 3 Defender con i quali i pompieri sono riusciti ad accedere meglio nel cuore dell’incendio. Da Bologna è stato fatto arrivare anche il “drago”, l’elicottero dei Vigili del Fuoco, dotato di cestello per gettare acqua dall’alto.

Risulta ferito un uomo, un contadino che vive nei pressi dell’area che ha preso fuoco e si è adoperato per lo spegnimento, riportando ustioni non troppo gravi alle mani e agli arti superiori.

Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri di Fognano.

Le fiamme sono giunte fino ai piedi di un altarino eretto alla Madonna. La statua della Vergine è posta all’interno di una nicchia in pietra, conosciuto luogo di devozione per chi abita nella zona, visto il numero di omaggi floreali depositati lungo i gradini che conducono alla statua e che non sono stati praticamente toccati dalle fiamme.