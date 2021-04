Bus Ravenna. Dal 1° aprile fino al 6 in vigore il servizio feriale non scolastico

Da oggi, giovedì 1° aprile, fino a martedì 6 aprile, nei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini sarà in vigore il servizio feriale non scolastico, come previsto dal piano orari in vigore dallo scorso 14 settembre.

Gli orari delle corse attive, suddivise per bacino, sono consultabili sul sito di Start Romagna (link diretto https://www.startromagna.it/servizi/orari-e-percorsi/), oltre ad essere esposti nei quadri orari presenti alle fermate.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i canali informativi di Start Romagna:

Sito web: www.startromagna.it

Info Start: 199.11.55.77

WhatsApp Start Romagna 331.6566555

Telegram: Startromagna Forlì-Cesena – Startromagna Ravenna – Startromagna Rimini