Ravenna, al Ponte di Teodorico trovati i resti di un cetaceo di oltre 7 milioni di anni fa, dell’era quaternaria

Scoperta senza precedenti a Ravenna. Forse anche in Italia. Sono venuti alla luce i resti di una sorta di mostro marino che probabilmente risalgono all’era quaternaria – dichiara una nota congiunta del CNR e RFI – un grande cetaceo, una creatura gigantesca che starebbe a dimostrare il passaggio metamorfico tra la vita acquatica e quella terrestre. Infatti è stata notata una cassa toracica più adatta a ospitare i polmoni, oltre a formazioni ossee chiaramente attribuibili alle funzioni branchiali. Questa scoperta, tenuta riservata per non attirare curiosi ed evitare possibili atti di vandalismo in fasi molto delicate di recupero dei resti, sono i veri motivi del rallentamento dei lavori per l’ultimazione del cavalcaferrovia del Ponte di Teodorico a Ravenna.

Ora i reperti rivenuti sono stati suddivisi in tre diversi lotti e inviati a diversi centri di ricerca: il CNR, il Centro ricerche marine dell’Università di Bologna e laboratori specializzati per le analisi del DNA. Le Ferrovie dello Stato, in accordo con le autorità locali, si sono rese disponibili a progettare e realizzare un’area espositiva con la ricostruzione del corpo del cetaceo. Le dimensioni ragguardevoli, circa 20 metri di lunghezza, fanno propendere per l’idea di collocare una struttura in vetro contenente il reperto lungo il percorso in Darsena, accanto al Moro di Venezia.

È previsto anche un meeting internazionale a Ravenna entro la metà del 2022, che dovrebbe richiamare ricercatori di tutto il mondo.

Nel link tutti i passaggi documentati degli scavi delle fondazioni dei pilastri del ponte e delle fasi del sensazionale ritrovamento.