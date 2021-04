Sesso in caserma segnato come straordinario: carabiniere condannato a Ravenna. La difesa farà appello

Come riporta una nota dell’Ansa, il giudice del tribunale di Ravenna ha condannato a 11 mesi un carabiniere che la notte dell’11 gennaio 2017 segnò un’ora di straordinario trascorsa in caserma sostenendo di dover svolgere un servizio per motivi ‘improcrastinabili e urgenti’, quando invece, secondo l’accusa, dedicò quell’ora a fare sesso con una donna. Il carabiniere, 50enne che all’epoca era appuntato in una stazione di Ravenna e ora è in servizio in un’altra regione, era in stato di accusa per truffa, falso e ‘forzata consegna’.

Il suo difensore, l’avvocato Enrico Ferri, una volta lette le motivazioni della sentenza, ha dichiarato che farà appello, sostenendo che il suo assistito “ritiene assolutamente di non essere responsabile dei reati, in ragione del fatto che ritiene provato di aver svolto e eseguito l’attività lavorativa per cui ha richiesto lo straordinario e di non aver fatto false attestazioni”.