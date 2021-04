Davanti alla casa di Ilenia Fabbri a Faenza nasce “Il Giardino di Ilenia”

L’area verde che si trova in via Corbara a Faenza, di fronte alla casa dove il 6 febbraio scorso è stata uccisa Ilenia Fabbri, è stata dedicata alla memoria della donna. L’iniziativa è partita dalle persone che le erano più vicine e le volevano bene: ora l’area è stata pulita e riassettata, tagliando l’erba e aggiustando le panchine presenti, mentre un cartello in legno riporta la dedica alla giovane donna brutalmente strappata alla vita e all’affetto dei suoi cari.

Per l’omicidio sono attualmente in carcere Pierluigi Barbieri, esecutore materiale e reo confesso, e l’ex marito della donna, Claudio Nanni, accusato di essere il mandante.