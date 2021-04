Ravenna. Focolaio Covid a Santa Teresa: positivi in 20 tra ospiti e operatori

Come riporta un articolo de La Repubblica di Bologna, un nuovo focolaio covid si è sviluppato nella residenza per anziani Santa Teresa di Ravenna, dove sono risultati positivi in 20 tra ospiti e operatori. Nello specifico, 12 sono i pazienti contagiati e 8 gli operatori, 6 dei quali avevano rifiutato il vaccino.

Tutti gli infermieri della struttura si sono vaccinati, invece meno del 50 per cento degli Oss ha deciso di farlo. La struttura adesso sta valutando i provvedimenti da adottare.