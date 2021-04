Ravenna. Rifiuta di indossare la mascherina bloccando la fila: denunciata 37enne dalla Polizia

La Polizia di Ravenna ha denunciato la 37enne P.V. per i reati di interruzione di pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Nella tarda mattinata dell’1 aprile, un equipaggio della Sezione Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, è intervenuto presso l’ufficio postale di piazza Garibaldi, su richiesta della responsabile dell’ufficio che aveva segnalato la presenza al front office di una donna che rifiutava di indossare la prescritta mascherina a protezione delle vie respiratorie.

L’incaricata del pubblico servizio ha segnalato che, la persona, nonostante l’invito ad allontanarsi dall’agenzia postale, è rimasta in attesa allo sportello bloccando, di fatto, l’attività di tutto l’ufficio poiché, a causa della sua presenza, gli altri utenti dell’ufficio postale non potevano usufruire dei servizi di sportello.

La donna, originaria di Forlì ma residente a Ravenna, all’arrivo degli agenti, ha manifestato nuovamente il rifiuto ad indossare la mascherina, oltre a quello di declinare le proprie generalità ai poliziotti.

La signora, in seguito identificata per la 37enne P.V. è stata infine accompagnata in Questura dove gli agenti hanno provveduto a denunciarla, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna, per i reati di interruzione di pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Nella medesima circostanza i poliziotti hanno anche proceduto alla contestazione della violazione del decreto legge 19/2020 per avere omesso di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.