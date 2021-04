Come funziona il sistema che riporta alla legalità i beni confiscati alle mafie: ne parla l’avvocata Aleandra Argentieri

Da poche settimane il Tribunale di Ravenna ha a disposizione uno spazio in più da usare per le proprie attività: si tratta di un capannone, fornito dall’Agenzia Demanio dell’Emilia Romagna, dopo essere stato sottratto alla criminalità organizzata.

Fa parte infatti dei beni confiscati alle mafie e alle associazioni per delinquere, che dopo un tortuoso iter burocratico l’ANBSC (Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata) mette a disposizione dello Stato e degli enti pubblici per finalità sociali.

In questo specifico caso, servirà al Tribunale come magazzino dove stoccare pratiche e altro materiale funzionale alla sua attività.

Dell’operazione si è occupata l’avvocata Aleandra Argentieri, iscritta all’Albo ordinario degli Amministratori giudiziari e dal 2013 coadiutrice nominata ex art. 38 del Codice Antimafia per svolgere tutti gli adempimenti pratici e burocratici necessari a rendere di nuovo disponibili i beni per un pubblico utilizzo.

Come funziona il sistema è lei stessa a spiegarlo: “I beni di cui ci occupiamo come coadiutori sono beni che sono stati sequestrati in seguito a procedimenti giudiziari. Non sempre i proprietari sono stati condannati esplicitamente per mafia, l’Agenzia Nazionale si occupa anche dei beni sequestrati a persone condannate per illeciti tributari gravi”.

“L’iter non è semplice – prosegue Argentieri -: il nostro compito consiste nella verifica dello stato di fatto del bene sequestrato e nella sua custodia. Ma spesso è necessario anche liberarlo da persone e cose, a volte facendo ricorso alla forza pubblica. Poi, questi immobili vanno volturati a favore dell’erario e preparati ad essere destinati a fini di pubblica utilità. Dipende dalle condizioni di partenza dell’immobile, a volte è un compito che richiede anni di lavoro, come nel caso del capannone appena consegnato, la cui procedura di confisca era di competenza del Tribunale di Messina”.

Questa non è la prima operazione simile che Argentieri porta a termine per il Comune di Ravenna: “Nel 2020 ho reso disponibili all’Amministrazione comunale altri tre immobili – spiega l’avvocata – una villetta e due uffici che sono poi stati adibiti a scopi sociali. La villetta è stata utilizzata dall’assessorato ai servizi sociali come comunità alloggio per persone in difficoltà, mentre gli uffici sono stati assegnati all’Associazione Libera di Don Ciotti, per i suoi fini istituzionali”.

Ma quanti sono i beni confiscati alle mafie e riutilizzati nel ravennate? Esiste un registro pubblico, nel quale gli enti rendono noto in modo trasparente quanti e quali beni sono stati loro assegnati dall’ANSBC. Dal 2007 al 2016, sono stati destinati al Comune 5 appartamenti, una villetta e 2 uffici, tra Lido Adriano, Marina Romea, Mezzano e Ravenna.

Nonostante la possibilità di utilizzo legale e sociale di beni precedentemente impiegati per scopi illeciti sia evidentemente una risorsa importante, non è ancora una pratica largamente conosciuta e diffusa tra gli enti pubblici e non di rado capita che, quando l’ANBSC formula l’invito all’acquisizione, non si trovi immediatamente chi se ne voglia far carico.

“Negli ultimi anni – spiega Argentieri – il lavoro dell’Agenzia Nazionale, di concerto con gli Enti, è sempre più in fase di implementazione, al fine di garantire la massima destinabilità dei beni confiscati. Ma c’è ancora un lavoro lungo da fare: sarebbe necessario per esempio, stilare protocolli d’intesa tra le varie Pubbliche Amministrazioni, nonché sistemi informativi in grado di rendere i dati degli immobili confiscati o sequestrati immediatamente recepibili all’Agenzia del Demanio, che ha nella sua mission la gestione efficiente del patrimonio immobiliare dello Stato”.

Osservando la quantità di beni sequestrati, è possibile dedurre quanto sia presente la mafia nel nostro territorio, quanto sia radicata?

“Il nostro territorio – commenta Argentieri – per molto tempo ha fatto finta che la mafia non esistesse, ma sappiamo che gli affari dei clan si sono spostati verso le aree più ricche del Paese, ovunque si potesse “fare business”. Vi sono però elementi positivi e chiari che fanno presumere che la mafia non si sia radicata da noi a livello istituzionale: per esempio, nessun politico di qualunque partito è mai stato coinvolto nel processo Aemilia e questo significa che nel nostro territorio le istituzioni non sono state intaccate dalla mafia. Qui le istituzioni, insieme alla parte migliore del mondo imprenditoriale e ad associazioni come Libera, dimostrano che la sfida alla criminalità organizzata si può ancora vincere”.

La pandemia però, con tutti i suoi risvolti di crisi economica, potrebbe offrire terreno fertile a chi ha interessi mafiosi, arrivando ad infiltrarsi in attività lecite in grave difficoltà finanziaria, per esempio nel settore turistico, come alberghi, ristoranti. “In questo periodo è evidente come la pandemia sia anche economica e sociale – aggiunge Argentieri – e purtroppo in un quadro economico così compromesso è possibile che la criminalità organizzata si adoperi per acquistare, con proventi illeciti, strutture ricettive o aziende in crisi. Per questo è molto importante promuovere anche da parte delle istituzioni gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili, come le piccole imprese, mentre, per le aziende, la possibilità di beneficiare da parte degli istituti bancari di piani di rifinanziamento”.

“Inoltre – prosegue – è altrettanto importante la spinta data dalle istituzioni, in particolare dalla Regione Emilia Romagna, la quale mette a disposizione risorse a favore degli Enti destinatari dei beni che, in tal modo, possono riconvertirli con maggiore rapidità, per renderli patrimonio della comunità”.

“La mafia – conclude Argentieri – deve sapere che, a seguito della riforma del 2019, le confische patrimoniali saranno applicabili a seguito della commissione di una più ampia sfera di reati, anche quando cioè non sia comprovata l’associazione di tipo mafioso e pertanto saranno sempre maggiori i beni confiscati, nonché sottratti al malaffare, indotto dalla criminalità organizzata e riconvertiti per fini sociali”.

COME FUNZIONA LA DESTINAZIONE DEI BENI

L’ANBSC, tramite i coadiutori, si occupa dell’amministrazione dei beni sequestrati, a seguito di un provvedimento di confisca, emesso in giudizio di appello, fino all’emissione del provvedimento di destinazione agli enti pubblici che si sono resi disponibili ad acquisirli. Quando l’immobile ha tutte le carte in regola, l’ANBSC invia agli enti pubblici un invito a manifestare interesse per l’acquisizione del bene.

I beni immobili possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico, di protezione civile, o per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse.

Inoltre possono essere utilizzati dall’Agenzia per finalità economiche al fine di reperire risorse utili ad assicurare il suo potenziamento.

Ma la tipologia di destinazione ampiamente prevalente è appunto quella del trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune, della Provincia o della Regione dove l’immobile è ubicato per finalità istituzionali o sociali, oppure anche economiche, ma con il vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali.

In questo caso, gli Enti territoriali destinatari possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di una convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli Enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali.

L’ultima riforma ha, inoltre, previsto che laddove non sia possibile effettuare la destinazione agli enti territoriali, per esempio perché nessuno si rende disponibile ad accettarli, l’Agenzia può stipulare direttamente una convenzione per farli gestire ad enti o ad associazioni, a titolo gratuito.